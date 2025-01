Bắt giữ nhiều 'chân rết' của đường dây giả danh công an

Ngày 26/1, Công an TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) cho biết đơn vị bắt giữ 10 đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Đáng chú ý, hoạt động của chúng được "chuyên môn hóa" nhằm xóa dấu vết dòng tiền lừa đảo chiếm đoạt được hơn 100 tỷ đồng .

Trước đó, ngày 16/1, Công an TP Cẩm Phả phát hiện nhóm đối tượng có dấu hiệu bất minh tại số nhà 855, đường Đặng Châu Tuệ, thuộc tổ 4, khu 10B (phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả).

Tổ chức kiểm tra, công an xác định nhóm này đang thực hiện các hành vi nhận, chuyển tiền qua các tài khoản ngân hàng. Tang vật tạm giữ gồm: một máy tính xách tay và 47 chiếc điện thoại di động đã qua sử dụng.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, Nguyễn Đức Linh (SN 1983, trú tại phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) được một đối tượng khác đang sinh sống tại nước ngoài chỉ đạo thuê nhà và thuê 7 đối tượng khác đến ăn ở, sinh hoạt tập trung.

Nhóm đối tượng lừa đảo cùng tang vật tại cơ quan công an.

Nhóm đối tượng này có nhiệm vụ đứng tên mở nhiều tài khoản tại các ngân hàng. Hàng ngày, chúng sử dụng quét sinh trắc học thực hiện giao dịch chuyển dòng tiền do tổ chức lừa đảo chuyển đến. Sau đó, phân tán vào nhiều tài khoản khác nhau tại nước ngoài nhằm chiếm đoạt và che giấu dòng tiền, gây khó khăn cho các hoạt động của cơ quan chức năng khi bị phát hiện.

Ngoài ra, có 2 đối tượng khác là Nguyễn Quang Trương cùng Nguyễn Đức Quân từ TP Hà Nội đến để chỉ đạo, kiểm soát và điều hành hoạt động của nhóm.

Theo cơ quan công an, phương thức thủ đoạn của nhóm đối tượng này không mới nhưng nhiều nạn nhân sập bẫy. Cụ thể, khi các đối tượng gọi điện thoại đến cho người dân, chúng mạo danh là cán bộ công an và thông báo nạn nhân đang bị điều tra trong một vụ án mà bọn chúng tự dựng lên, sau đó yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản mà chúng lập sẵn để chiếm đoạt.

Quá trình điều tra ban đầu xác định các đối tượng trên đã thực hiện hàng nghìn giao dịch chuyển và nhận tiền từ các vụ lừa đảo của rất nhiều bị hại trên toàn quốc. Ước tính tổng số tiền giao dịch ban đầu gần 106 tỷ đồng .

Căn cứ tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Cẩm Phả đã ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với 10 đối tượng và tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án.

Cũng theo cơ quan công an, quy mô nhóm này ban đầu là 10 đối tượng, nhưng quá trình điều tra xác định bọn chúng câu kết với nhiều đối tượng khác ở nước ngoài, trong đó có sự phân công cụ thể từ đối tượng cầm đầu, kỹ thuật, liên lạc, quét sinh trắc học để chuyển tiền.

