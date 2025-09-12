Bắt giữ nhóm đối tượng lập doanh nghiệp sản xuất, buôn bán yến sào giả

Phòng CSKT Công an TP Đà Nẵng khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Trường (SN 1989), Nguyễn Ngọc Châu (SN 1987) về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm".

Trước đó, qua công tác trinh sát và thu thập thông tin, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Đà Nẵng phát hiện một đường dây sản xuất "yến hũ chưng" có dấu hiệu làm giả tinh vi. Với sự chỉ đạo quyết liệt của Giám đốc Công an thành phố, Phòng Cảnh sát kinh tế lập chuyên án, tập trung đấu tranh, làm rõ phương thức, thủ đoạn, vai trò của các đối tượng có liên quan.

Kết quả điều tra cho thấy Nguyễn Thanh Trường đã liên tiếp thành lập 2 công ty tại Đà Nẵng, chuyên hoạt động trong lĩnh vực buôn bán yến sào chưng. Trường nhờ Nguyễn Ngọc Châu và chị gái của Châu đứng tên đăng ký và làm đại diện pháp luật cho các công ty này. Tuy nhiên, mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh đều Trường trực tiếp quản lý và điều hành.

Cơ quan CSĐT tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Trường và Châu.

Đầu năm 2024, Trường đã mua sắm, trang bị máy móc, thiết bị và thành lập xưởng sản xuất đóng tại phường Điện Bàn Đông, TP Đà Nẵng. Thay vì sử dụng nguyên liệu yến thật, Trường đã chỉ đạo Châu nghiên cứu và tạo ra "sợi yến" giả, có hình dạng y hệt yến thật. Toàn bộ quy trình sản xuất, từ pha chế nguyên liệu, chiết yến giả vào lọ, dán nhãn, đóng gói... đều do hai đối tượng này trực tiếp thực hiện.

Sau khi hoàn thành, các sản phẩm yến giả này được phân phối ra thị trường qua các cửa hàng bán lẻ tại Đà Nẵng, Thanh Hóa, Hải Phòng..., đánh lừa hàng ngàn người tiêu dùng.

Lực lượng Công an kiểm tra, khám xét xưởng sản xuất yến giả của các đối tượng tại Điện Bàn Đông.

Quá trình khám xét xưởng sản xuất của Công ty TNHH Vannest do Trường điều hành tại Điện Dương, phường Điện Bàn Đông, TP Đà Nẵng, Cơ quan CSĐT đã thu giữ gần 38.000 lọ nước yến thành phẩm thuộc 15 loại khác nhau.

Kết quả giám định 15 loại sản phẩm này cho thấy có 5 loại nước yến không hề có Acid Sialic (thành phần dinh dưỡng chính của tổ yến); 10 loại sản phẩm còn lại có hàm lượng Acid Sialic chỉ có 1% so với yêu cầu chất lượng thông thường.

Yến giả được các đối tượng "nghiên cứu" trước khi đóng lọ.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ đường dây và xử lý các đối tượng liên quan.