Bắt giữ tài xế xe tải tấn công đồng nghiệp giữa trời mưa

Chỉ sau khoảng 1 giờ gây án, Công an đã truy xét, bắt giữ tài xế xe tải tấn công đồng nghiệp giữa đường trời mưa, khiến nạn nhân bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Chiều 7/9, Công an phường Khánh Hội phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đã nhanh chóng truy xét, bắt giữ nam tài xế xe tải tấn công đồng nghiệp, khiến nạn nhân phải nhập viện cấp cứu.

Theo xác minh ban đầu, khoảng 13h ngày 7/9, giữa lúc trời đang mưa, trên đường Hoàng Diệu (phường Khánh Hội), 2 xe tải đậu giữa đường thì xảy ra mâu thuẫn. Tài xế điều khiển chiếc xe phía trước rời buồng lái, tiến đến đập bể cửa kính xe tải phía sau, rồi nhoài người lên cabin liên tục tấn công tài xế bên trong buồng lái.

Hình ảnh tài xế xe phía trước quay lại và tấn công tài xế xe phía sau. Ảnh: Cắt từ clip.

Vụ việc khiến một người bị thương, được người dân hỗ trợ đưa vào bệnh viện cấp cứu. Nạn nhân được xác định là đồng nghiệp của nghi phạm.

Camera hành trình của ôtô lưu thông qua lại đã ghi nhận lại diễn biến và sau đó phát tán trên mạng xã hội.

Được biết, sau khi xảy ra vụ việc, Công an đã khẩn trương truy xét, bắt giữ nghi phạm tại địa bàn Củ Chi sau khoảng 1 giờ gây án. Hiện Công an lấy lời khai nghi phạm để điều tra, xử lý.