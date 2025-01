Bắt giữ thanh niên truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy qua mạng xã hội

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Kạn đã tiến hành xác minh, làm rõ việc một số người dân đã mua phim có nội dung khiêu dâm, đồi truỵ từ đối tượng Vũ Tiến Hoàng. Theo đó, người mua sử dụng tài khoản email cá nhân truy cập vào đường dẫn của Hoàng gửi để xem những loại phim này.

Đối tượng Vũ Tiến Hoàng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Bắc Kạn.

Tại cơ quan công an, Vũ Tiến Hoàng khai nhận, từ khoảng cuối năm 2021, đối tượng đăng bài lên các nhóm trên mạng xã hội chia sẻ bài viết với nội dung có kho phim chất lượng cao như phim chiếu rạp, phim dài tập, phim hoạt hình….

Đến cuối năm 2022, Hoàng bắt đầu thu thập, chia sẻ phim có nội dung khiêu dâm, đồi trụy. Hoàng đăng tải các phim lên Google Driver của tài khoản gmail cá nhân. Chỉ có những tài khoản gmail được Hoàng thêm vào thì mới có thể xem được phim, nếu người mua xem phim khiêu dâm, đồi trụy, Hoàng sẽ thêm tài khoản của họ vào kho phim này với giá 15.000 đồng - 20.000 đồng/tháng. Khi hết hạn, nếu người mua có nhu cầu gia hạn thì đóng thêm tiền, nếu không thì Hoàng xóa tài khoản gmail ra khỏi kho phim.

Căn cứ tài liệu thu thập, ngày 8/1/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Kạn đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp đối với Vũ Tiến Hoàng; phát hiện, thu giữ, tạm giữ một số đồ vật, tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan đến hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

