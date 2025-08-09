Bắt giữ, tiêu hủy hơn 100 tấn heo đông lạnh bốc mùi, nổi đốm trên da

Kiểm tra cơ sở kinh doanh trên địa bàn, cơ quan chức năng phát hiện hơn 100 tấn heo sữa, heo sữa quay đã bốc mùi, trên tang vật nổi đốm ở một số vị trí tai, đuôi, chân, bụng, ngực, nên phải tiêu hủy ngay.

Chiều 9/8, Đội Quản lý thị trường số 1, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai đã có báo cáo nhanh kết quả kiểm tra đối với Hộ kinh doanh Lê Văn Hướng tại khu phố Gia Chiểu 1, xã Hoài Ân, tỉnh Gia Lai do ông Lê Văn Hướng (trú cùng địa chỉ) làm chủ.

Theo đó, lực lượng liên ngành gồm Đội Quản lý thị trường số 1 và Đội 4, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Gia Lai) đã tiến hành kiểm tra đột xuất Hộ kinh doanh Lê Văn Hướng.

Cơ quan chức năng kiểm tra kho lạnh của Hộ kinh doanh.

Thời điểm kiểm tra, hộ kinh doanh này đang hoạt động thu mua sản phẩm động vật (heo sữa, heo để quay) từ nhiều nguồn khác nhau về gia công đóng gói vào các bao nylon, sau đó đưa vào kho lạnh bảo quản để bán dần.

Toàn bộ số hàng hóa mua vào của Hộ kinh doanh Lê Văn Hướng không được ghi sổ theo dõi, không có chứng từ về nguồn gốc hàng hóa; trên sản phẩm đóng gói không có có căn cứ xác định nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa.

Hơn 100 tấn heo sữa, heo để quay đã chuyển màu, bốc mùi hôi và nổi đốm trên da.

Hàng hóa là sản phẩm động vật (heo sữa, heo để quay) đang được bảo quản để kinh doanh tại hộ kinh doanh đã xuất hiện có dấu hiệu chuyển màu, bốc mùi hôi với tổng khối lượng hơn 100 tấn. Trong đó, heo sữa hơn 87 tấn, heo để quay hơn 13 tấn. Tổng giá trị hàng hóa là hơn 18,3 tỷ đồng (theo giá niêm yết của cơ sở kinh doanh).

Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ tang vật theo quy định. Đồng thời, thành lập Hội đồng đánh giá hiện trạng tang vật để lên phương án xử lý.

Cơ quan chức năng tiêu hủy ngay tang vật để tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Qua đó, đại diện Trạm Chăn nuôi và Thú y khu vực I tỉnh Gia Lai xác định qua kiểm tra lâm sàng tang vật có nổi đốm ở một số vị trí tai, đuôi, chân, bụng, ngực; tang vật có dấu hiệu chuyển màu, bốc mùi hôi. Do đó, Hội đồng đã thống nhất tiêu hủy ngay toàn bộ tang vật để tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh, gây hại tới vật nuôi, cây trồng và môi trường.

Hiện vụ việc được cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai tiếp tục điều tra, xác minh để xử lý theo quy định.