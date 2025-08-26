Bắt hai đối tượng cho vay nặng lãi ở Đắk Lắk

Từ tháng 7/2024 đến nay, Công đã cho 8 người dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk vay hơn 720 triệu đồng, với lãi suất từ 243% đến hơn 300%/năm, thu lợi bất chính hơn 130 triệu đồng.

Hai đối tượng Trần Ngọc Công (32 tuổi, trú xã Hòa Phú) và Nguyễn Thị Hương (26 tuổi, trú xã Ea Hiao, tỉnh Đắk Lắk) đã tổ chức cho nhiều người vay tiền với lãi suất trên 300%/năm, chiếm đoạt hơn 130 triệu đồng. Với hành vi này, cả hai đã bị Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ để xử lý về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Công và Hương tại cơ quan công an.

Theo điều tra ban đầu, tháng 7/2024, Công nhận thấy việc cho vay với lãi suất cao đem lại nhiều lợi nhuận nên nảy sinh ý định cho người khác vay tiền theo hình thức trả góp hằng ngày. Công thường đến các khu chợ, nơi đông người để tìm kiếm người vay hoặc thông qua bạn bè, người thân giới thiệu.

Sau khi tìm được người vay, Công đến nơi ở, nơi làm việc của họ để xác minh khả năng trả nợ rồi quyết định cho vay. Sau đó, Công yêu cầu viết giấy vay tiền và giữ lại giấy tờ tùy thân của người vay. Đến hạn, nếu người vay chậm trả, Công dùng nhiều thủ đoạn, hành vi gây sức ép để đòi nợ.

Công nhờ Hương ghi chép toàn bộ thông tin liên quan đến người vay nợ vào một cuốn sổ để quản lý, phục vụ việc thu tiền và tránh bị cơ quan chức năng phát hiện.

Bước đầu, công an xác định từ tháng 7/2024 đến nay, Công đã cho 8 người dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk vay hơn 720 triệu đồng, với lãi suất từ 243% đến hơn 300%/năm (vượt quá 5 lần so với quy định của Bộ luật Dân sự), thu lợi bất chính hơn 130 triệu đồng.

Căn cứ vào tài liệu chứng cứ, Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Công và Hương. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.