Bắt hai kẻ giả danh công an xông vào tụ điểm đánh bạc cướp tiền

Mang theo còng số 8, hai kẻ giả danh công an xông vào một tụ điểm đánh bạc ở Đà Nẵng, cướp sạch tiền của 4 con bạc, tổng số tiền là 170 nghìn đồng.

Ngày 9/8, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 4 tháng đối với Huỳnh Duy Tuấn (sinh năm 1991, trú phường Thanh Khê) và Nguyễn Đình Tuyến (sinh năm 1986, trú phường Hoà Cường) để điều tra hành vi “Cướp tài sản”.

Tuấn và Tuyên bị khởi tố. Ảnh: CA.

Khoảng 19h ngày 4/8, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng nhận tin báo về vụ hai người lạ mặt giả danh cán bộ công an, mang theo còng số 8, xông vào tụ điểm đánh bạc trên địa bàn phường Cẩm Lệ, đe dọa để chiếm đoạt tài sản của người chơi.

Ngay lập tức, đơn vị cử tổ công tác điều tra. Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, công an nhanh chóng khoanh vùng và xác định nghi can là Huỳnh Duy Tuấn, Nguyễn Đình Tuyến.

Chỉ sau 3 ngày khẩn trương truy tìm, các trinh sát phát hiện hai người này đang lẩn trốn trên địa bàn và triệu tập làm việc. Tuấn và Tuyến ban đầu chối tội, nhưng sau đó buộc phải thừa nhận toàn bộ hành vi phạm pháp trước những bằng chứng rõ ràng.

Theo lời khai, chiều 4/8, Tuyến rủ Tuấn giả danh công an để đi dẹp các tụ điểm đánh bạc hòng chiếm đoạt tài sản. Khoảng 16h30 cùng ngày, khi phát hiện 4 người phụ nữ đang đánh bạc tại hiên nhà số 348 đường Cách Mạng Tháng Tám, Tuyến yêu cầu Tuấn chờ sẵn ngoài xe, còn mình khoác áo, rút còng số 8 xông vào dọa nạt rồi gom hết số tiền trên bàn và trong tay các "con bạc".

Sau khi tẩu thoát, cả hai kiểm đếm được 170.000 đồng. Tang vật bị công an thu giữ gồm một xe mô tô, hai điện thoại di động, một còng số 8.