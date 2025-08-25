Bắt hàng loạt đối tượng trốn truy nã nguy hiểm

Chỉ trong thời gian ngắn ra quân cao điểm trấn áp tội phạm, Công an tỉnh Tây Ninh đã phát hiện, bắt giữ hàng loạt đối tượng trốn truy nã đặc biệt nguy hiểm đang ẩn nấp trên địa bàn.

Nhờ làm tốt công tác nghiệp vụ, Công an xã Tân Châu phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Tây Ninh bắt đối tượng trốn truy nã nguy hiểm lẩn trốn trên địa bàn.

Theo đó, lúc 15h45 ngày 13/8, tại ấp Thạnh Quới, xã Tân Châu (tỉnh Tây Ninh), lực lượng Công an vây bắt, khống chế đối tượng truy nã nguy hiểm tên Bùi Minh Thắng (SN 2000, ngụ ấp Thạnh Quới, xã Tân Châu).

Đối tượng nay đang bị truy nã về tội "Gây rối trật tự công cộng" theo quyết định truy nã của Cơ quan CSĐT Công an TP Tây Ninh (cũ) vào tháng 12/2024. Qua điều tra, đối tượng khai nhận sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi địa phương rồi sang Campuchia để sinh sống. Sau đó, đối tượng trở về Việt Nam và thường xuyên thay đổi chỗ ở để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện.

Các đối tượng trốn truy nã nguy hiểm bị Công an tỉnh Tây Ninh bắt giữ.

Qua công tác phát động phong trào quần chúng đảm bảo ANTT, Công an phường Gò Dầu (tỉnh Tây Ninh) bắt giữ và bàn giao đối tượng truy nã tên Huỳnh Thanh Dũng (SN 1989, ngụ thôn Hải Xuân, xã Hải Ninh, tỉnh Lâm Đồng) cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng điều tra theo thẩm quyền.

Cụ thể, lúc 8h ngày 7/8, Công an phường Gò Dầu nhận được tin báo của người dân về việc có đối tượng khả nghi đến ngân hàng làm thủ tục đăng ký thẻ ngân hàng để chuyển tiền về cho người thân, Công an phường Gò Dầu chỉ đạo lực lượng khẩn trương tiếp cận, khống chế đối tượng, đưa về trụ sở Công an phường làm việc.

Để che giấu thân phận, lúc đầu đối tượng khai tên Nguyễn Ngọc Sáng (SN 1996, ngụ xã Phước Minh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh). Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Gò Dầu xác định đối tượng là Huỳnh Thanh Dũng (tức "Lai Anh", SN 1989, ngụ thôn Hải Xuân, xã Hải Ninh, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận; nay thuộc thôn Hải Xuân, xã Hải Ninh, tỉnh Lâm Đồng).

Huỳnh Thanh Dũng là đối tượng truy nã đặc biệt ngày 04/5/2023 của Cơ quan điều tra Công an huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận (nay là Lâm Đồng) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Mới đây, Công an phường Gia Lộc (tỉnh Tây Ninh) bàn giao đối tượng truy nã tên Lâm Văn Tùng (SN 1986), ngụ ấp Kiến Bình 1, xã Chợ Mới, tỉnh An Giang cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang. Công an phường Gia Lộc tổ chức ra quân tổng rà soát các đối tượng nghi vấn trên địa bàn. Qua đó, vào ngày 13/8, Công an phát hiện Tùng đang lẩn trốn tại khu vực thuộc khu phố Phước Đức A, phường Gia Lộc.

Ngay sau đó, Công an phường Gia Lộc phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh khoanh vùng, khống chế và bắt giữ Tùng, không để đối tượng kịp tẩu thoát. Được biết, Tùng bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang (trước khi sáp nhập) truy nã về tội "Đánh bạc".

Qua công tác nghiệp vụ, Công an xã Rạch Kiến (tỉnh Tây Ninh) cũng bắt giữ và bàn giao đối tượng truy nã tên Nguyễn Minh Hậu (SN 2005, ngụ ấp Long Giêng, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh) cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh. Trước đó, Hậu trộm cắp tài sản rồi bỏ trốn.

Ngày 7/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh ra quyết định truy nã Hậu về hành vi trên. Đến 6h ngày 15/8, Công an xã Rạch Kiến phối hợp cùng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh bắt Hậu khi đối tượng đang lẩn trốn tại địa bàn ấp Đồng Tâm, xã Rạch Kiến.

Để ngăn ngừa tội phạm trốn truy nã, cơ quan Công an tiếp tục chủ động rà soát, phân loại đối tượng, phối hợp với các ngành chức năng để nắm tình hình và quản lý địa bàn, hộ khẩu. Các biện pháp cụ thể là tăng cường kiểm tra nhân khẩu, hộ khẩu, tạm trú, tạm vắng, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT; tuần tra kiểm soát để phát hiện đối tượng trốn truy nã, giúp giảm thiểu số đối tượng này ngoài xã hội.