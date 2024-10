Bắt kẻ chiếm đoạt 5 tỷ đồng từ việc gian dối về thửa đất 50.000 m2

Nguyễn Văn Hoàn lợi dụng tư cách pháp nhân của Công ty Một thành viên Hoàng Kim Long để làm dịch vụ xin chủ trương đầu tư, thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án cho thửa đất trên 50.000 m2 tại Kiên Giang.

Ngày 13/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đã tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với bị can Nguyễn Văn Hoàn, SN 1988, ngụ tại thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tống đạt Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hoàn.

Theo kết quả điều tra, Nguyễn Văn Hoàn đã có hành vi gian dối thông qua việc lợi dụng tư cách pháp nhân của Công ty Một thành viên Hoàng Kim Long để làm dịch vụ xin chủ trương đầu tư, các thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án cho thửa đất có diện tích trên 50.000 m2 tại ấp 4, xã Cửa Cạn, TP Phú Quốc, Kiên Giang. Qua đó, Hoàn đã chiếm đoạt số tiền 5 tỷ đồng của nhiều cá nhân có liên quan để tiêu xài cá nhân.