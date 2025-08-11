Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bắt kẻ đeo thử lắc vàng rồi bỏ trốn ở TP.HCM

  • Thứ hai, 11/8/2025 19:38 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Chiều 11/8, Công an phường Đông Hòa, TP.HCM tạm giữ một nam thanh niên để điều tra hành vi cướp giật tại tiệm vàng.

Thông tin ban đầu, khoảng 14h cùng ngày, một nam thanh niên chạy xe máy đến tiệm vàng Kim Thành Vũ 6 trên đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Hòa để hỏi mua lắc vàng.

Cuop tiem vang TP.HCM anh 1

Tên cướp bị khống chế.

Sau khi được nhân viên cho xem hai chiếc (trị giá gần 140 triệu đồng), người này đeo một chiếc vào tay, giấu chiếc còn lại vào túi quần rồi phóng xe máy bỏ trốn.

Nhân viên tiệm vàng lập tức đuổi theo, tri hô người dân giúp đỡ. Sau đoạn đường dài rượt đuổi, tên cướp bị người dân và nhân viên tiệm vàng khống chế, thu giữ tang vật.

Nghi phạm sau đó được công an đưa về trụ sở để lấy lời khai, xử lý.

Cách đây 3 tháng, cũng tại TP.HCM, hai thanh niên đi trên một xe máy, đeo khẩu trang đến tiệm vàng K.T.Q.H nằm trên đường Đặng Thúc Vịnh, xã Hóc Môn.

Vào bên trong, một người vờ mua vàng rồi bất ngờ dùng búa đập bể tủ kính, lấy đi một số vòng, nhẫn vàng... rồi chạy ra ngoài nơi đồng bọn đang dừng chờ, lao lên xe tẩu thoát.

Nhân viên tiệm vàng cùng người dân xung quanh hô hoán đuổi theo nhưng không kịp.

Sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng công an đã phong tỏa tiệm vàng, lấy lời khai nhân chứng, trích xuất camera, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ truy bắt hai kẻ cướp đang tẩu thoát.

Sau 5 giờ gây án, hai kẻ cướp tiệm vàng bị công an bắt giữ.

Tuệ Lâm/VTC News

