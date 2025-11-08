Bắt kẻ lợi dụng mưa gió, đột nhập hàng loạt nhà dân ở Đà Nẵng

Đối tượng Nguyễn Tri Nghĩa lựa chọn những ngày mưa gió để thực hiện liên tiếp 11 vụ đột nhập nhà dân, cơ sở kinh doanh trên địa bàn trung tâm TP Đà Nẵng.

Ngày 8/11, Công an phường Hải Châu (TP Đà Nẵng) cho biết đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Tri Nghĩa (SN 1988, trú phường Cẩm Lệ) kẻ thực hiện liên tiếp 11 vụ đột nhập nhà dân, cơ sở kinh doanh trên địa bàn.

Đối tượng Nguyễn Tri Nghĩa.

Trước đó, ngày 8/10, Công an phường Hải Châu tiếp nhận tin báo về vụ trộm tại một căn nhà trên đường Cao Thắng. Kẻ gian lấy đi 8 triệu đồng cùng một laptop Macbook. Quá trình điều tra, lực lượng công an nhận thấy phương thức gây án của vụ việc này trùng khớp với hàng loạt vụ trộm khác: đối tượng thường ra tay vào rạng sáng, chọn những ngày mưa gió để hành động, phá camera an ninh, rồi nhanh chóng tẩu thoát qua các kiệt, hẻm nhằm tránh bị phát hiện.

Sau một thời gian áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định Nguyễn Tri Nghĩa là nghi phạm chính. Đáng chú ý, Nghĩa là đối tượng đã có nhiều tiền án, trong đó có hai tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”. Đồng thời, đối tượng có liên quan đến nhiều vụ việc khác trên địa bàn nên đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng ra quyết định truy tìm...

Cuối tháng 10, khi phát hiện Nghĩa đang ngồi tại một quán cà phê trên đường Cách Mạng Tháng Tám cùng tang vật vừa trộm được, lực lượng công an đã bất ngờ áp sát, khống chế và bắt giữ thành công.

Công cụ gây án của đối tượng.

Tại cơ quan điều tra, Nghĩa thừa nhận đã thực hiện hàng loạt vụ trộm trên địa bàn. Trong thời gian từ tháng 7 đến đầu tháng 10, đối tượng đã liên tiếp thực hiện 11 vụ trộm, với tổng giá trị khoảng 400 triệu đồng. Trong đó, có vụ cạy cốp xe tại bãi tắm Sơn Trà lấy 6 điện thoại di động; vụ đột nhập nhà dân trên đường Hồ Xuân Hương trộm nhiều tài sản giá trị; và vụ lấy laptop, loa Marshall tại phòng trọ phường Hòa Xuân...

Công an phường Hải Châu đã thu hồi nhiều tang vật và đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.