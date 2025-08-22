Bắt kẻ phóng hỏa tình địch

Ngày 22/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai (Phòng Cảnh sát Hình sự) cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Đào Ngô Ngọc Tuấn (SN 2007, quê Nghệ An) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, do có mâu thuẫn ghen tuông vì giữa Tuấn và anh H.B.T.Th. (SN 2005, quê tỉnh Tây Ninh) cùng có quan hệ tình cảm yêu đương với chị Tr.Ng.H. (SN 2008, ngụ phường Phước Tân, tỉnh Đồng Nai) nên vào khoảng 22h ngày 20/8, Tuấn mua xăng đến nhà chị H. để đe dọa...

Đối tượng Đào Ngô Ngọc Tuấn.

Khi đến nơi thấy, anh Th. đang đứng cùng chị H. trước cổng nhà, bực tức, Tuấn đã tạt xăng vào người anh Th. rồi dùng quẹt bật lửa đốt anh Th. Sau khi xảy ra vụ việc, anh Th. được đưa đến bệnh viện cấp cứu, còn Tuấn nhanh chân bỏ trốn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chiều 21/8, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ được Tuấn khi đang lẩn trốn tại phường Đông Hòa, TP.HCM.