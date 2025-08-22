Bắt kẻ phóng hỏa tình địch

Trước đó, do có mâu thuẫn ghen tuông vì giữa Tuấn và anh H.B.T.Th. (SN 2005, quê tỉnh Tây Ninh) cùng có quan hệ tình cảm yêu đương với chị Tr.Ng.H. (SN 2008, ngụ phường Phước Tân, tỉnh Đồng Nai) nên vào khoảng 22h ngày 20/8, Tuấn mua xăng đến nhà chị H. để đe dọa...
|
Đối tượng Đào Ngô Ngọc Tuấn.
Khi đến nơi thấy, anh Th. đang đứng cùng chị H. trước cổng nhà, bực tức, Tuấn đã tạt xăng vào người anh Th. rồi dùng quẹt bật lửa đốt anh Th. Sau khi xảy ra vụ việc, anh Th. được đưa đến bệnh viện cấp cứu, còn Tuấn nhanh chân bỏ trốn.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chiều 21/8, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ được Tuấn khi đang lẩn trốn tại phường Đông Hòa, TP.HCM.
Sách về Pháp luật
Cuốn sách "Công tác thi hành án hình sự thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã" giới thiệu phạm vi nghiên cứu về 3 vấn đề: Thi hành án treo, thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ và áp dụng biện pháp tái hòa nhập cộng đồng tại địa phương. Cuốn sách đánh giá toàn diện cơ sở pháp lý về thi hành án hình sự, trọng tâm là về hình phạt và trách nhiệm của UBND cấp xã.