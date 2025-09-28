Bắt kế toán Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai về hành vi tham ô tài sản

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở đối với Lê Ngọc Phương, kế toán thu phí thuộc Phòng Tài chính kế toán Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, để điều tra về hành vi tham ô tài sản.

Theo cơ quan CSĐT, từ ngày 14/9/2023 đến 22/3/2024, Lê Ngọc Phương được ông Ngô Đức Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai và ông Phạm Minh Thắng, Trưởng phòng Tài chính kế toán của bệnh viện nay giao nhiệm vụ thanh toán tiền viện phí, thu tiền viện phí, thu tiền tạm ứng viện phí của bệnh nhân để nộp cho bệnh viện.

Cơ quan CSĐT thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Ngọc Phương.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện công việc, Lê Ngọc Phương đã lợi dụng nhiệm vụ được giao thu tiền tạm ứng viện phí nội trú của 198 bệnh nhân, nhưng không nộp tiền thu được cho Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai mà đã chiếm đoạt tổng số tiền 784.500.000 đồng.

Vụ án đang được cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra làm rõ.