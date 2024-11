Bắt kẻ trả lương công nhân bằng ma túy ở Hải Phòng

Công an huyện An Dương (TP Hải Phòng) bắt giữ 3 đối tượng trong trường hợp khẩn cấp để điều tra, làm rõ hành vi trả lương công nhân xây dựng trên địa bàn bằng ma túy.

Cơ quan CSĐT Công an huyện An Dương (TP Hải Phòng) ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ và bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp với 3 đối tượng: Quàng Văn Đảo (SN 1993, quê Điện Biên), Phùng Văn Khoa (SN 1987, quê Yên Bái) và Quàng Văn Đông (SN 1991, quê Điện Biên) để điều tra làm rõ hành vi “Mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy”.

Trước đó, ngày 31/10, Công an huyện An Dương phối hợp với Công an xã Lê Lợi tổ chức kiểm tra dãy trọ nhà ông Phạm Văn Thái (SN 1956, ở xã Lê Lợi, huyện An Dương).

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện, bắt giữ 17 đối tượng có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy. Các đối tượng đều là người lao động, quê tỉnh Điện Biên, Yên Bái đến làm việc, thuê trọ. Cảnh sát thu giữ 2 gói giấy bạc có chứa bột trắng, 4 tờ giấy bạc, 5 xi-lanh đã qua sử dụng.

Quá trình xác minh, cảnh sát bước đầu xác định, từ khoảng tháng 9/2024 đến nay, Quàng Văn Đảo thuê 3 phòng trọ của ông Phạm Văn Thái với số tiền 5,8 triệu đồng/tháng.

Ba phòng trọ này, Đảo sử dụng một phòng ở riêng, 2 phòng còn lại cho 17 thanh niên quê Điện Biên, Yên Bái đến ăn ở và làm việc trong công trường xây dựng trên địa bàn.

Tại cơ quan công an, Đảo khai hắn làm dịch vụ cung cấp công nhân, người lao động cho các công trường xây dựng trên địa bàn, nên thuê nhà cho công nhân ở. Bên cạnh đó, Đảo trả công 500.000 đồng/ngày/lao động làm tại công trường. Còn tiền ăn, sinh hoạt, lao động tự chi trả.

Ngoài việc “cai lao động”, Đảo kiêm cả đại lý cung cấp heroin cho nhóm công nhân này. Theo đó, sáng sớm hàng ngày, Đảo chia nhỏ rồi gói ma túy (heroin) vào các tờ giấy bạc để bán cho con nghiện là công nhân do hắn tuyển dụng, quản lý với giá 200.000 đồng/gói.

Khi các con nghiện mua ma túy, thì Đảo bán chịu, rồi ghi sổ để trừ vào tiền công làm tại các công trường xây dựng của công nhân, lao động. Công nhân sau khi mua ma túy sẽ sử dụng tại phòng trọ.

Cơ quan CSĐT Công an huyện An Dương đang mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan vụ án.