Bắt khẩn cấp 3 đối tượng giả danh Công an cướp tài sản tại TP.HCM

Tại cơ quan điều tra, các nghi phạm thừa nhận đã bàn bạc từ trước để giả danh Công an nhằm lừa nạn nhân mất cảnh giác rồi cướp tài sản lấy tiền tiêu xài.

Ngày 15/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Lil (SN 1998), Trần Bảo Quốc (SN 1995) và Đặng Trung Nghĩa (SN 2000) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, vào rạng sáng 7/9, tại công viên Thuận Kiều (phường Đông Hưng Thuận), anh N.N.Q (SN 2004) và anh P.T.Đ (SN 2004) đang ngồi trên ghế đá, thì bị 3 thanh niên đi xe máy áp sát, tự xưng là Công an, yêu cầu kiểm tra giấy tờ.

Khi bị hại không chấp nhận, nhóm này lập tức hành hung, khống chế rồi cướp 2 điện thoại cùng một số tài sản khác, sau đó bỏ trốn.

3 đối tượng giả danh Công an bị bắt tại cơ quan điều tra.

Nhận tin báo, Công an phường Đông Hưng Thuận phối hợp Văn phòng Cơ quan CSĐT, Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng truy xét, bắt giữ 3 đối tượng, gồm: Nguyễn Văn Lil (SN 1998), Trần Bảo Quốc (SN 1995), Đặng Trung Nghĩa (SN 2000) cùng nhiều tang vật liên quan.

Tại cơ quan điều tra, các nghi phạm thừa nhận đã bàn bạc từ trước để giả danh Công an nhằm lừa nạn nhân mất cảnh giác rồi cướp tài sản lấy tiền tiêu xài.

Ngày 11/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn đối với Nguyễn Văn Lil, Trần Bảo Quốc và Đặng Trung Nghĩa để điều tra về tội "Cướp tài sản".

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, đặc biệt khi ở nơi công cộng vắng vẻ vào ban đêm, đồng thời tích cực cung cấp thông tin khi phát hiện tội phạm, góp phần giữ gìn an ninh trật tự.