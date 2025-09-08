Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Bắt khẩn cấp 4 người trong vụ ẩu đả có YouTuber và nghệ sĩ ở TP.HCM

  • Thứ hai, 8/9/2025 13:33 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

4 người trong vụ ẩu đả tại quán ăn (TP.HCM) liên quan đến nhóm nghệ sĩ và YouTuber bị Công an TP.HCM bắt khẩn cấp để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.

Ngày 8/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM ra quyết định bắt khẩn cấp Hứa Duy Phương (SN 1987, ngụ TP.HCM) cùng 3 người khác để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo cơ quan công an, nhóm này là nghi phạm trong vụ ẩu đả tại quán ăn trên đường số 7, phường An Lạc, quận Bình Tân (cũ) có sự xuất hiện của một số nghệ sĩ và YouTuber.

YouTuber, nghe si, TP.HCM anh 1

Hiện trường vụ ẩu đả.

Trước đó, tối 4/9, tại quán ăn trên đường số 7, nhóm người xảy ra cự cãi rồi lao vào ẩu đả. Clip lan truyền trên mạng xã hội ngày 6/9 cho thấy trong nhóm có sự xuất hiện của các nghệ sĩ H.L., V.V.L.T. (nghệ danh L.T.) cùng một số YouTuber.

Trong lúc xô xát, một nam thanh niên bị thương nặng, gục xuống bàn, chảy máu vùng đầu. Nạn nhân sau đó được người dân đưa đi cấp cứu. Nhiều người tại hiện trường đã vào can ngăn để tránh tình huống nghiêm trọng hơn.

Hiện Công an TP.HCM mở rộng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Sách về Pháp luật

Theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi), tham vấn chính sách là việc trao đổi trực tiếp giữa cơ quan lập đề xuất chính sách với cơ quan, tổ chức, cá nhân được tham vấn theo quy định của Luật này nhằm lựa chọn giải pháp, hoàn thiện chính sách của dự án luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

https://vtcnews.vn/bat-khan-cap-4-nguoi-trong-vu-au-da-co-youtuber-va-nghe-si-o-tp-hcm-ar964253.html

Lương Ý/VTC News

YouTuber nghệ sĩ TP.HCM Tp. Hồ Chí Minh YouTuber nghệ sĩ TP.HCM

  • Tp. Hồ Chí Minh

    • Diện tích: 2.095,06 km²
    • Dân số: 8.297.500 người (dân cư chính thức năm 2016)
    • Phân chia hành chính: 19 quận và 5 huyện
    • Vùng: Đông Nam Bộ
    • Mã điện thoại: 28
    • Biển số xe: 41, từ 50 đến 59

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý