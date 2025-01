Bắt khẩn cấp cặp vợ chồng đánh tài xế xe ôm công nghệ dã man ở TP.HCM

Điều tra vụ hai mẹ con tử vong bất thường sau bữa cơm trưa

Công an quận Hải An (Hải Phòng) đang tích cực phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc bà Trần Thị C (65 tuổi) và con trai tử vong sau bữa cơm trưa.