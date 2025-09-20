Bắt khẩn cấp đàn em của 'tổng tài' trong vụ đánh nhân viên quán cà phê

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp với Nguyễn Long Vũ (SN 2002, quê quán Bắc Ninh).

Nguyễn Long Vũ là người trực tiếp ra tay đánh nhân viên quán cà phê trong vụ việc N.V.T (thường được cư dân mạng gọi là "tổng tài") hút thuốc trong quán cà phê. Nguyễn Long Vũ bị bắt để điều tra hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định đối tượng Nguyễn Long Vũ có hành vi đánh gây thương tích cho anh Đ. (nhân viên của quán cà phê). Hậu quả anh Đ. bị sưng nề vùng má bên trái, đã đề nghị được giám định thương tích và xử lý nghiêm hành vi của Vũ trước pháp luật.

Nguyễn Long Vũ tại cơ quan công an.

Đối với hành vi của N.V.T (SN 1998; trú ở xã Ô Diên, Hà Nội, người được cộng đồng mạng gọi là “tổng tài”), CQĐT xác định khi T. giơ tay phải lên, thì Vũ đi vào quầy thu ngân đánh anh Đ. Cho đến khi T. giơ tay phải lên nói “thôi, thôi” thì Vũ dừng lại đi về ghế ngồi.

Tại cơ quan công an, T. và Vũ cùng khai T. không chỉ đạo Vũ đánh gây thương tích cho nạn nhân, mà T. chỉ nói Vũ vào xem ai có lời xúc phạm và khi nghe thấy tiếng đánh nhau, T. đã giơ tay lên để can ngăn hai bên.