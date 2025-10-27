Bắt khẩn cấp đối tượng đánh tài xế taxi ở Nha Trang

Liên quan vụ tài xế taxi bị hành hung trên lề phố ở Nha Trang, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa thực hiện lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Hoàng Nhất Thống (SN 1967, trú ở phường Bàn Cờ, TP.HCM) về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, trước đó vào khoảng 21h ngày 25/10, trong lúc Phạm Hoàng Nhất Thống điều khiển ôtô bán tải trên đường Trần Phú, phường Nha Trang, thì xảy ra va chạm với xe taxi Xanh SM do Huỳnh Hạ Sinh (SN 2000, trú phường Cam Linh, tỉnh Khánh Hòa) cầm lái.

Sau va chạm, ông Thống không dừng lại để giải quyết vụ việc, mà lớn tiếng cãi vã rồi lên xe rời khỏi hiện trường, nên ông Sinh chạy theo đến góc ngã tư Lê Thánh Tôn - Nguyễn Thiện Thuật để yêu cầu giải quyết, thì ông Thống giật lấy điện thoại, rồi nhiều lần vung tay đánh vào đầu và mặt ông Sinh và bảy gãy điện thoại của ông Sinh.

Công bố lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Hoàng Nhất Thống.

Ngay sau đó, tổ công tác phối hợp giữa Công an phường Nha Trang và Đội CSGT khu vực Nha Trang thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa đến hiện trường mời hai bên về cơ quan công an để làm việc. Điều đáng nói là qua kiểm tra nồng độ cồn ông Thống cho kết quả 0,291 mg/lít khí thở.

Làm việc tại Công an phường Nha Trang, ông Phạm Hoàng Nhất Thống thừa nhận đã uống bia trước khi xảy ra vụ va chạm giao thông, hành hung tài xế taxi và gây rối trật tự công cộng. Ngay trong đêm, nạn nhân Huỳnh Hạ Sinh đã vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa để khám và điều trị thương tích.

Được biết trong sáng nay 27/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định trưng cầu giám định tỷ lệ tổn thương sức khỏe của nạn nhân Huỳnh Hạ Sinh và định giá thiệt hại tài sản điện thoại di động để có căn cứ xử lý hành vi cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản đối với Phạm Hoàng Nhất Thống.