Bắt khẩn cấp giám đốc chi nhánh ngân hàng trong đường dây tín dụng đen

Công an TP.HCM bắt khẩn cấp Trần Hữu Cường (SN 1985, giám đốc một ngân hàng Chi nhánh Gò Vấp) về hành vi "Cố ý làm lộ bí mật công tác, chiếm đoạt, mua bán hoặc tiêu hủy tài liệu bí mật công tác".

Theo hồ sơ điều tra, Lâm Thị Thu Em (SN 1971, thường gọi là "má Hạnh") từng bị Cơ quan Công an bắt về hành vi môi giới mại dâm và cố ý gây thương tích từ nhiều năm trước, còn Nguyễn Văn Đang (SN 1999) là con trai của Thu Em.

Để tổ chức đường dây hoạt động "tín dụng đen", Thu Em thu nạp nhiều đàn em từng có tiền án, tiền sự về các hành vi khác nhau hoạt động cho vay lãi nặng trên địa bàn TP.HCM.

Bắt giữ Trần Hữu Cường, Giám đốc chi nhánh ngân hàng ở Gò Vấp.

Sau thời gian ngắn nỗ lực điều tra, Đội Trọng án thuộc Phòng Cảnh sát hình sự đã vạch trần hoạt động "tín dụng đen" của mẹ con Thu Em và đồng bọn. Cơ quan điều tra đã bắt khẩn cấp 5 đối tượng, trong đó có mẹ con Thu Em, Văn Đang. Nhóm này bị điều tra xử lý về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Nhóm của mẹ con Thu Em hoạt động cho vay lãi nặng theo phương thức cho vay truyền thống (tiền góp, tiền đứng) với số tiền 5-200 triệu đồng, lãi suất cao 180%- 360%/năm. Nhóm này hoạt động trong thời gian từ năm 2024 cho đến nay, gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Mẹ con đối tượng Thu Em cùng đồng bọn bị bắt giữ.

Bước đầu, Cơ quan Công an xác định nhóm Thu Em thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Các đối tượng núp bóng kinh doanh quán sinh tố trên trục đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh (cũ) để làm địa điểm hoạt động thu tiền người vay.

Mở rộng điều tra vụ án cho vay lãi nặng do "má Hạnh" cầm đầu, Công an TP.HCM đã bắt khẩn cấp Trần Hữu Cường và tiếp tục điều tra làm rõ.