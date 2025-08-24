Bắt khẩn cấp giang hồ Tuấn 'trọc' ở Đồng Nai

Trần Văn Chuyển thường gọi là Tuấn "trọc" có 3 tiền án, thường tụ tập lợi dụng danh nghĩa dân anh chị để tranh chấp đất đai, gây mất an ninh trật tự ở Đồng Nai.

Ngày 23/8, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã bắt khẩn cấp Trần Văn Chuyển, thường gọi là Tuấn "trọc" (SN 1974) ở phường Long Khánh, về hành vi gây rối trật tự công cộng, gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Cơ quan điều tra đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra mở rộng vụ án.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đồng Nai đọc lệnh bắt khẩn cấp Trần Văn Chuyển (Tuấn "trọc"). Ảnh: CACC.

Trước đó, chiều 21/8, công an phát hiện nhóm do Tuấn "trọc" cầm đầu có hành vi gây rối trật tự công cộng, đánh người do tranh chấp đất đai tại khu phố 8, phường Tân Triều, tỉnh Đồng Nai.

Trưa 22/8, Tuấn "trọc" bị bắt khi đang bỏ trốn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đã thi hành Lệnh khám xét khẩn cấp để điều tra làm rõ hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Tuấn "trọc" cầm đầu nhóm người có hành vi gây rối trật tự công cộng. Ảnh: CACC.

Đây là đối tượng hình sự có 3 tiền án về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, “Trộm cắp tài sản” và “Cố ý gây thương tích”. Tuấn "trọc" thường xuyên tụ tập các đối tượng hình sự lợi dụng danh nghĩa dân anh chị để tranh chấp đất đai, gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Công an tỉnh Đồng Nai kêu gọi các đối tượng còn lại có liên quan ra đầu thú để nhận khoan hồng của pháp luật.