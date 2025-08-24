Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Bắt khẩn cấp giang hồ Tuấn 'trọc' ở Đồng Nai

  • Chủ nhật, 24/8/2025 00:01 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Trần Văn Chuyển thường gọi là Tuấn "trọc" có 3 tiền án, thường tụ tập lợi dụng danh nghĩa dân anh chị để tranh chấp đất đai, gây mất an ninh trật tự ở Đồng Nai.

Ngày 23/8, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã bắt khẩn cấp Trần Văn Chuyển, thường gọi là Tuấn "trọc" (SN 1974) ở phường Long Khánh, về hành vi gây rối trật tự công cộng, gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Cơ quan điều tra đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra mở rộng vụ án.

bat giang ho Tuan Troc anh 1

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đồng Nai đọc lệnh bắt khẩn cấp Trần Văn Chuyển (Tuấn "trọc"). Ảnh: CACC.

Trước đó, chiều 21/8, công an phát hiện nhóm do Tuấn "trọc" cầm đầu có hành vi gây rối trật tự công cộng, đánh người do tranh chấp đất đai tại khu phố 8, phường Tân Triều, tỉnh Đồng Nai.

Trưa 22/8, Tuấn "trọc" bị bắt khi đang bỏ trốn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đã thi hành Lệnh khám xét khẩn cấp để điều tra làm rõ hành vi Gây rối trật tự công cộng.

bat giang ho Tuan Troc anh 2

Tuấn "trọc" cầm đầu nhóm người có hành vi gây rối trật tự công cộng. Ảnh: CACC.

Đây là đối tượng hình sự có 3 tiền án về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, “Trộm cắp tài sản” và “Cố ý gây thương tích”. Tuấn "trọc" thường xuyên tụ tập các đối tượng hình sự lợi dụng danh nghĩa dân anh chị để tranh chấp đất đai, gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Công an tỉnh Đồng Nai kêu gọi các đối tượng còn lại có liên quan ra đầu thú để nhận khoan hồng của pháp luật.

Cuốn sách "Công tác thi hành án hình sự thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã" giới thiệu phạm vi nghiên cứu về 3 vấn đề: Thi hành án treo, thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ và áp dụng biện pháp tái hòa nhập cộng đồng tại địa phương. Cuốn sách đánh giá toàn diện cơ sở pháp lý về thi hành án hình sự, trọng tâm là về hình phạt và trách nhiệm của UBND cấp xã.

https://vtcnews.vn/bat-khan-cap-giang-ho-tuan-troc-o-dong-nai-ar961416.html

VTCNews

bắt giang hồ Tuấn Trọc Đồng Nai Trần Văn Chuyển Tuấn Trọc Công an Đồng Nai

  • Đồng Nai

    Đồng Nai
    • Diện tích: 5.907,2 km²
    • Dân số: 3.001.135 người (2016)
    • Phân chia hành chính: 1 thành phố, 1 thị xã, 9 huyện
    • Vùng: Đông Nam Bộ
    • Mã điện thoại: 251
    • Biển số xe: 60, 39

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý