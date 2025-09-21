Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Bắt khẩn cấp lái xe gây tai nạn làm 2 người thương vong rồi bỏ trốn

  • Chủ nhật, 21/9/2025 15:34 (GMT+7)
  • 15:34 21/9/2025

Võ Hùng Vương (49 tuổi), trú huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, lái xe tải gây tai nạn chết người rồi rời khỏi hiện trường, đã bị Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ vào chiều 21/9.

Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, khoảng 18h50’ ngày 17/9, Vương lái xe ô tô tải lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng tỉnh Gia Lai đi Đắk Lắk. Khi đến Km 1760+700, thuộc buôn Cuôr Đăng B, xã Cuôr Đăng, tỉnh Đắk Lắk), xe của Vương va chạm với xe máy do anh Nguyễn Anh Tiến (45 tuổi) điều khiển, chở phía sau anh Nguyễn Văn Thắm (39 tuổi), cùng trú tỉnh Đồng Tháp.

bo tron anh 1

Võ Hùng Vương làm việc với cán bộ điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk

Cú va chạm mạnh khiến anh Thắm tử vong tại chỗ, anh Tiến bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu tại cơ sở y tế. Tuy nhiên, sau khi tai nạn xảy ra, Vương điều khiển xe tải rời khỏi hiện trường.

Quá trình điều tra, ngay trong đêm, Công an tỉnh Đắk Lắk đã xác định được tài xế gây tai nạn là Vương. Tại cơ quan công an, Vương khai sau khi va chạm đã dừng xe cách hiện trường khoảng 50m để kiểm tra. Thấy đông người tập trung nên lo sợ, Vương bỏ đi mà không cứu giúp nạn nhân.

Kết quả kiểm tra cho thấy Vương âm tính với nồng độ cồn và ma túy. Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang củng cố hồ sơ, khởi tố Võ Hùng Vương về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Sách về Pháp luật

Cuốn sách "Trách nhiệm hình sự, hình phạt và các biện pháp hình sự khác" giới thiệu nội dung lý luận về trách nhiệm hình sự cũng như quy định cụ thể về các biện pháp hình sự trong BLHS của Việt Nam. Một trong 2 nội dung của pháp luật hình sự cũng như BLHS là nội dung quy định về các biện pháp hình sự, gồm hình phạt và các biện pháp hình sự khác bên cạnh nội dung quy định về tội phạm.

Tuyên án 2 tài xế trong vụ tai nạn trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Hai tài xế gây ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết khiến 2 người chết, 3 người bị thương bị TAND khu vực 13 tuyên án.

06:31 19/9/2025

Khởi tố tài xế lao xe vào chợ ở Lao Bảo khiến nhiều người thương vong

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố tài xế Trần Minh Hoàng sau vụ xe lao vào chợ Lao Bảo, gây 3 người chết và nhiều người bị thương trong vụ tai nạn nghiêm trọng.

20:25 17/9/2025

Tài xế xe tải mất nhân tính cố tình cán chết nữ sinh 15 tuổi ở Hà Nội

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự đối tượng Đinh Văn Long (SN 1974, trú tại xã An Bình, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi giết người. Long là tài xế xe tải, sau khi gây tai nạn, đối tượng cố tình điều khiển ôtô kéo lê nữ sinh 15 tuổi trên đường.

21:14 14/9/2025

https://vov.vn/phap-luat/bat-khan-cap-lai-xe-gay-tai-nan-lam-2-nguoi-thuong-vong-roi-bo-tron-post1231655.vov

Tuấn Long/VOV

bỏ trốn Đắk Lắk Lâm Đồng gây tai nạn thiệt mạng bắt khẩn cấp

  • Đắk Lắk

    Đắk Lắk
    • Diện tích: 13.125,4 km²
    • Dân số: 1.827.8001
    • Phân chia hành chính: 1 thành phố, 1 thị xã và 13 huyện
    • Mã điện thoại: 0262
    • Biển số xe: 47

  • Lâm Đồng

    Lâm Đồng
    • Diện tích: 9.773,5 km²
    • Dân số: 1.246.200
    • Phân chia hành chính: 2 thành phố, 10 huyện
    • Vùng: Tây Nguyên
    • Mã điện thoại: 263
    • Biển số xe: 49

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý