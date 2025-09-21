Bắt khẩn cấp lái xe gây tai nạn làm 2 người thương vong rồi bỏ trốn

Võ Hùng Vương (49 tuổi), trú huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, lái xe tải gây tai nạn chết người rồi rời khỏi hiện trường, đã bị Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ vào chiều 21/9.

Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, khoảng 18h50’ ngày 17/9, Vương lái xe ô tô tải lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng tỉnh Gia Lai đi Đắk Lắk. Khi đến Km 1760+700, thuộc buôn Cuôr Đăng B, xã Cuôr Đăng, tỉnh Đắk Lắk), xe của Vương va chạm với xe máy do anh Nguyễn Anh Tiến (45 tuổi) điều khiển, chở phía sau anh Nguyễn Văn Thắm (39 tuổi), cùng trú tỉnh Đồng Tháp.

Võ Hùng Vương làm việc với cán bộ điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk

Cú va chạm mạnh khiến anh Thắm tử vong tại chỗ, anh Tiến bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu tại cơ sở y tế. Tuy nhiên, sau khi tai nạn xảy ra, Vương điều khiển xe tải rời khỏi hiện trường.

Quá trình điều tra, ngay trong đêm, Công an tỉnh Đắk Lắk đã xác định được tài xế gây tai nạn là Vương. Tại cơ quan công an, Vương khai sau khi va chạm đã dừng xe cách hiện trường khoảng 50m để kiểm tra. Thấy đông người tập trung nên lo sợ, Vương bỏ đi mà không cứu giúp nạn nhân.

Kết quả kiểm tra cho thấy Vương âm tính với nồng độ cồn và ma túy. Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang củng cố hồ sơ, khởi tố Võ Hùng Vương về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.