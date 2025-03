Bắt khẩn cấp nhóm đối tượng khiêng quan tài trước chợ Bến Thành

Liên quan vụ khiêng quan tài diễu hành trước chợ Bến Thành, Phòng CSHS Công an TP.HCM đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an phường Bến Thành tạm giữ 9 đối tượng.

Qua nắm tình hình hình trên không gian mạng phát hiện tài khoản Tiktok “Never GG” đăng tải video 4 người mặc đồ đen chữ đỏ khiêng 1 cỗ quan tài (màu đen chữ trắng “never GG”, “die everyday”) vào ngày 1/3 và lan truyền trên mạng xã hội, dư luận bức xúc. Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an phường Bến Thành tiến hành xác minh, mời các đối tượng liên quan: Hồ Ngọc Tuấn (SN 2000, ngụ tỉnh Long An); Nguyễn Văn Quyết (SN 1995); Vũ Thị Thanh Xuân (SN 1995, cùng ngụ quận 12); Nguyễn Đăng Khoa (SN 2000); Nguyễn Văn Thẩm (SN 1994); Nguyễn Quốc Cường (SN 1981); Phạm Hùng Cường (SN 1977); Nguyễn Hoàng Sơn (SN 1972); Ngô Văn Ràng (SN 1960, cùng ngụ tỉnh Long An); Lê Văn Nghĩa (SN 1981); Huỳnh Ngọc Hưng (ngụ 1974, cùng ngụ huyện Bình Chánh). Vợ chồng Nguyễn Văn Quyết và Võ Thị Thanh Xuân tại cơ quan điều tra. Qua làm việc, Hồ Ngọc Tuấn khai nhận bản thân hợp tác bán quần áo online với Nguyễn Văn Quyết và Vũ Thị Thanh Xuân (vợ Quyết). Việc bán hàng được quảng cáo trên tài khoản mạng xã hội TikTok tên “nerverGG” do Tuấn quản lý. Để quảng cáo sản phẩm, có nhiều người biết đến shop và bán được nhiều sản phẩm, Tuấn nảy sinh ý định quay clip với nội dung 4 người mặc áo do Tuấn thiết kế khiêng quan tài diễu phố rồi quay clip lại đăng trên trang Tiktok “nerverGG”. Tuấn đã bàn bạc với Quyết, Xuân, Khoa và cả nhóm thống nhất theo ý tưởng của Tuấn thiết kế mẫu áo có chữ “neverGG” ở mặt trước và chữ “DIE EVERYDAY” ở mặt sau, đồng thời Tuấn sẽ cắt decal 2 dòng chữ trên dán hai bên hông của quan tài, cùng với 4 người khiêng quan tài mặc áo do Tuấn thiết kế khiêng quan tài diễu phố để quay clip lại đăng quảng cáo. Để thực hiện ý tưởng này, Tuấn đến Trại hòm Nhạn Bảo Thọ, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, mua một quan tài, thuê sơn lại quan tài bằng màu đen và thuê 4 người khác để khiêng quan tài cho Tuấn quay clip. Tuấn cũng thuê studio, mẫu ảnh để chụp hình quảng cáo và thuê người quay clip khiêng hòm. Các đối tượng bị bắt khẩn cấp. Ngày 25/2, các đối tượng khiêng quan tài đi bộ dưới lòng đường Huyền Trân Công Chúa hướng ngược chiều ra đường Nguyễn Thị Minh Khai rồi khiêng quay về lại trước địa chỉ số 06 Huyền Trân Công Chúa để quay clip, tổng quãng đường khiêng quan tài đi dưới lòng đường là khoảng 200 mét. Tuy nhiên, cảm thấy chưa hài lòng với clip đã quay, nên Tuấn quyết định đưa quan tài đến trước chợ Bến Thành để quay clip lại. Tại đây, các đối tượng khiêng quan tài đi bộ dưới lòng đường Lê Lai hướng về giao lộ Lê Lai - Trần Hưng Đạo, băng qua đèn xanh đèn đỏ hướng về trước cửa Nam chợ Bến Thành, rồi quay lại trước cửa Nam chợ Bến Thành ra đường Lê Lai hướng về tới giao lộ Lê Lai - Phan Chu Trinh. Sau đó, Tuấn về nhà tập hợp tất cả các clip và ảnh liên quan rồi lọc ảnh, clip cắt ghép rồi tạo thành một clip tổng hợp. Đến trưa ngày 1/3, Tuấn đăng tải đoạn clip 4 người khiêng hòm với tựa đề “Áo Quangg/Die Everyday Collection hiện đã được phát hành lên tài khoản Tiktok “neverGG” (ID:@bongma.nevergg) của Tuấn để thu hút lượt xem và quảng cáo bán áo. Đối tượng Hồ Ngọc Tuấn khai nhận tại Cơ quan Công an. Qua các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự xác định Hồ Ngọc Tuấn cùng đồng bọn tổ chức thuê người khiêng quan tài diễu hành trên đường phố đông người qua lại gây ảnh hưởng xấu đến ANTT xã hội. Tuấn cùng đồng bọn còn tổ chức quay video, biên tập và tự đăng lên bằng tài khoản cá nhân trên các nền tảng mạng xã hội Tiktok có số lượng người theo dõi lớn, bình luận và tương tác đặc biệt lớn, gây ảnh hưởng xấu trong dư luận xã hội. Do đó, hành vi của Tuấn cùng đồng bọn đã có dấu hiệu của tội “Gây rối trật tự công cộng”. Phòng Cảnh sát hình sự đã ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh tạm giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật. Riêng Ngô Văn Ràng và Huỳnh Ngọc Hưng, Cơ quan CSĐT tiếp tục thu thập thêm tài liệu chứng cứ, đề xuất xử lý. Sách về Pháp luật Cuốn sách "Quyền tư pháp và trách nhiệm giải trình của cơ quan thực hiện quyền tư pháp ở Việt Nam hiện nay” không chỉ cung cấp kiến thức nền tảng về quyền tư pháp và trách nhiệm giải trình mà còn đề xuất các giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện quyền tư pháp ở Việt Nam thời gian tới trong 3 chương sách.

