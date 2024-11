Bắt một đại lý công ty bảo hiểm nhân thọ tham ô tài sản

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Minh Thi (trú tại Hà Nội) về hành vi tham ô tài sản.

Theo tài liệu điều tra, năm 2004, Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ P. có ký hợp đồng đại lý với bà Trần Minh Thi. Bà Thi có nhiệm vụ tư vấn các sản phẩm bảo hiểm, chăm sóc khách hàng, thay mặt công ty ký kết các hợp đồng bảo hiểm, thu phí bảo hiểm định kỳ của khách hàng do đại lý là bà Thi khai thác và phải nộp tiền về công ty trong vòng 2 ngày làm việc kể từ khi thu được phí bảo hiểm của khách hàng.

Tuy nhiên, từ tháng 11/2014 đến cuối năm 2017, bà Thi đã thu hơn 416 triệu đồng tiền của nhiều khách đóng phí bảo hiểm, nhưng bà Thi không nộp tiền vào công ty theo quy định. Chỉ đến khi công ty thông báo tới nhiều khách hàng nợ phí, chưa đóng phí và các khách hàng phản hồi lại việc Thi đã nhận tiền, viết biên lai cho khách thì sự việc mới bị phát hiện.

Công ty đã nhiều lần mời gọi bà Thi để giải quyết, nhưng bà Thi không đến, có dấu hiệu bỏ trốn, nên công ty bảo hiểm đã làm đơn tố giác đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa để làm rõ sự việc.

Tại cơ quan điều tra, bà Thi thừa nhận đã viết phiếu thu và đưa cho khách sau khi nhận tiền đóng phí bảo hiểm. Số tiền thu được của khách hàng đóng phí bảo hiểm nhân thọ, bà Thi không nộp về công ty theo quy định mà đã sử dụng vào việc chi tiêu cá nhân và chữa bệnh, nên không còn tiền nộp về công ty.

Cơ quan điều tra đã ra Quyết định trưng cầu giám định tại Phòng Kỹ thuật hình sự Công an thành phố Hà Nội của 30 phiếu thu phí bảo hiểm nhân thọ do Công ty TNHH BHNT P…cung cấp. Kết quả giám định xác định các mẫu chữ viết đều do bà Trần Minh Thi viết ra.

Công an quận Đống Đa cũng đã làm việc với đại diện công ty bảo hiểm và các cá nhân khách hàng do bà Thi quản lý.

Căn cứ các tài liệu chứng cứ, các lời khai, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa đã ra quyết định khởi tố vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa; khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Bùi Minh Thi.

Qua đấu tranh mở rộng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa đã xác định nhiều khách hàng đã nộp tiền cho bà Thi và nhận được biên lai, hóa đơn thu tiền, nhưng sau đó được công ty bảo hiểm thông báo nợ phí bảo hiểm. Công an quận Đống Đa đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.