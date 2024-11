Bắt một giám đốc công ty xây dựng tại tỉnh Bắc Giang

Phòng CSKT Công an Bắc Giang đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Cao (SN 1962, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng 767) cùng 2 thuộc cấp.

Liên quan đến vụ án còn có Đinh Thị Kim Anh, sinh năm 1962, ở thành phố Bắc Ninh và Bùi Khắc Tô, sinh năm 1960, ở xã Ngọc Vân, Tân Yên, Bắc Giang Qua công tác điều tra xác minh, Phòng Cảnh sát kinh tế công an tỉnh Bắc Giang phát hiện có dấu hiệu sai phạm trong việc đầu tư xây dựng thanh toán chi phí đối với dự án hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung liên xã Yên Mỹ và thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang do Công ty TNHH Xây dựng 767 là doanh nghiệp làm chủ đầu tư. Cơ quan Công an khám xét nơi ở của đối tượng Nguyễn Văn Cao. Quá trình điều tra xác minh, xác định dự án này được UBND tỉnh phê duyệt lần đầu năm 2013 và phê duyệt điều chỉnh bổ sung lần 2 năm 2019 với tổng mức đầu tư sau điều chỉnh là hơn 58 tỷ đồng , trong đó bao gồm nguồn vốn ngân sách Nhà nước và vốn của doanh nghiệp. Cơ quan cảnh sát điều tra xác định trong quá trình thực hiện dự án từ năm 2014 đến năm 2017, Cao đã chỉ đạo thi công không đúng thiết kế được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đồng thời chỉ đạo nhân viên gồm Kim Anh, Tô thực hiện việc lập khống hồ sơ, nghiệm thu hồ sơ thanh toán kinh phí lớn hơn khối lượng thực tế đã thi công để giải ngân thanh toán. Dự án thực hiện từ năm 2013 đến nay đã hết thời hạn thực hiện dự án và thời hạn quyết toán tổng thể dự án, nhưng Nguyễn Văn Cao không thực hiện được việc lập hồ sơ quyết toán. Hiện tại, dự án chỉ cung cấp nước được cho khoảng 500 hộ dân trên tổng số hơn 23.000 hộ dân. Đến nay, ngân sách Nhà nước đã giải ngân cho dự án là hơn 28 tỷ đồng , nhưng vẫn chưa thực hiện được việc thu hồi phần vốn ngân sách Nhà nước đã đầu tư, hỗ trợ. Phòng Cảnh sát kinh tế công an tỉnh Bắc Giang đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án. Sách về Pháp luật Cuốn sách "Luật Đất đai" năm 2024 gồm 16 chương với 260 điều, được chuẩn bị trên cơ sở kết quả tổng kết đánh giá thực tiễn quá trình thi hành Luật Đất đai năm 2013, nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế phù hợp; đồng thời đã thể chế hóa đầy đủ quan điểm, định hướng đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai.

https://www.anninhthudo.vn/bat-1-giam-doc-cong-ty-xay-dung-tai-tinh-bac-giang-post594941.antd