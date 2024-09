Bắt nam thanh niên vận chuyển 4 kg ma túy qua biên giới

Khi lái xe máy chở thuê 5 kg ma túy từ Campuchia qua cửa khẩu ở Long An, nam thanh niên bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ.

Ngày 16/9, Đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây (huyện Đức Huệ, tỉnh Long An) cho biết phối hợp với lực lượng liên quan bắt giữ đối tượng vận chuyển 4 kg ma túy bằng xe máy.

Theo đó, vào 1h40 ngày 12/9 tại khu vực cột mốc 187 thuộc ấp 4 xã Mỹ Quý Tây, Bộ đội Biên phòng Long An phối hợp với Đoàn 3 (Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) phát hiện đối tượng có nhiều nghi vấn, lái xe máy BKS 77L2-254.87.

Lực lượng chức năng đã kiểm tra và bắt quả tang đối tượng Trịnh Quốc Huy (30 tuổi, quê Ninh Thuận) cùng 5 túi nylon chứa tinh thể màu trắng. Theo kết quả giám định, cơ quan chức năng xác định số tang vật trên là ma túy.

Đối tượng Huy bị bắt giữ cùng tang vật là 5 kg ma túy. Ảnh: M.Đ.

Qua khai thác nhanh, Huy khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên cho một người ở Campuchia (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) với tiền công 5 triệu đồng.

Sau khi bắt giữ đối tượng, lực lượng Bộ đội Biên phòng đề nghị Công an huyện Tân Hưng, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy thuộc Công an tỉnh Long An và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Long An tham gia điều tra mở rộng vụ án, tiến hành các thủ tục xử lý tiếp theo.

Trước đó, hôm 5/9, Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm Miền Nam (Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) phối hợp với các lực lượng thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An bắt giữ Trần Văn Mển (42 tuổi, ngụ ấp Cây Me, xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng). Đối tượng này cũng vận chuyển thuê 25 kg ma túy cho một đối tượng người Campuchia (chưa rõ lai lịch).