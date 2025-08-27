Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bắt nghi phạm cầm búa xông vào cướp tiệm vàng ở Đà Nẵng

  • Thứ tư, 27/8/2025 12:21 (GMT+7)
Nghi phạm gây ra vụ cướp tiệm vàng PNJ ở Đà Nẵng là người nước ngoài, bị lực lượng chức năng bắt giữ sau 13 giờ gây án.

Ngày 27/8, lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng xác nhận đơn vị đã bắt giữ nghi phạm thực hiện vụ cướp tiệm vàng PNJ trên đường Núi Thành.

Theo lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng, khoảng 10h30 cùng ngày, tại phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng, công an bắt đối tượng (chưa rõ họ tên, quốc tịch Mỹ) - nghi phạm gây ra vụ cướp tiệm vàng táo tợn.

Duong Nui Thanh, Toi 26/8, Cong an Da Nang, Tiem vang, PNJ anh 1

Tiệm vàng PNJ trên đường Núi Thành bị cướp vào tối 26/8. Ảnh: C.A.

Hiện, công an đưa nghi phạm về trụ sở để phục vụ công tác điều tra.

Như Báo Điện tử VTC News đưa tin, tối 26/8, nam thanh niên mặc áo Grab, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang xông vào tiệm vàng PNJ trên đường Núi Thành, TP Đà Nẵng. Người này dùng búa đập vỡ kính tủ trưng bày để lấy trang sức.

Bảo vệ cửa hàng lao vào ngăn cản nhưng bị đối tượng hành hung. Một số người dân tìm cách đóng cửa chặn đường nhưng bất thành.

Theo người dân, sau khi lấy trang sức bỏ vào balo, kẻ này tháo chạy ra đường và tẩu thoát.

Thanh Ba/VTC News

