Bắt nghi phạm đập vỡ kính taxi công nghệ, đánh tài xế ở TP.HCM

Công an TP.HCM và Công an phường An Phú đang điều tra, xử lý nghi phạm đi xe máy chặn đầu taxi công nghệ, đập vỡ kính ôtô và đánh tài xế.

Chiều 1/9, Công an TP.HCM cho biết đơn vị này đã phối hợp cùng Công an phường An Phú bắt giữ nghi phạm Nguyễn Văn Hoàng Khanh (25 tuổi, quê Long An trước đây). Khanh là người chặn đường, đập vỡ kính xe taxi công nghệ khi đang lưu thông trên đường.

Cụ thể, theo tường trình của anh T.T.B. (28 tuổi, ngụ TP.HCM), tài xế taxi công nghệ, vào khoảng 22h20 ngày 29/8, anh lái taxi đi từ TP.HCM về tỉnh Đồng Nai.

Khi taxi đến trạm thu phí trên đường ĐT743 (thuộc phường An Phú, TP.HCM), Khanh chạy xe máy cùng chiều đuổi theo chửi bới, yêu cầu anh B. dừng xe.

Trong lúc taxi dừng trước trạm thu phí, Khanh tiến sát lại và tiếp tục to tiếng, dùng mũ bảo hiểm đập mạnh vào cửa kính rồi tấn công tài xế.

Người đàn ông đi xe máy chặn taxi và đập vỡ kính xe. Ảnh: Cắt từ clip.

Dù người dân can ngăn, Khanh tiếp tục nhặt một cây gậy lên và đập mạnh vào chiếc taxi. Toàn bộ vụ việc được hành khách đi trên taxi quay lại.

Sau khi làm hư hỏng chiếc taxi, Khanh tiếp tục lên xe và bỏ đi. Tài xế B. đến cơ quan công an trình báo, cung cấp hình ảnh chứng cứ để phục vụ xác minh, điều tra.

Công an phường An Phú xác định hành vi trên có dấu hiệu của tội hủy hoại tài sản, nên tiến hành điều tra, truy xét đối tượng gây án. Lực lượng công an địa phương đã phối hợp cùng Công an TP.HCM xác định nghi phạm là Khanh nên tiến hành bắt giữ.

Trước đó, vào tháng 4/2025, Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ - Đường sắt (PC08, Công an TP.HCM) truy tìm người đàn ông điều khiển xe máy chặn đầu và đập vỡ kính một xe cứu hộ giao thông trên đường Phan Văn Khải (xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi trước đây).

Theo xác minh, vào khoảng 18h30, tài xế N.T.Đ. (SN 1990, ngụ quận Bình Tân cũ) lái xe cứu hộ từ hướng Tây Ninh về TP.HCM. Khi đến gần giao lộ Phan Văn Khải - Tỉnh lộ 2, ông Đ. bật xi nhan tấp vào lề để kiểm tra xe, sau đó tiếp tục di chuyển khoảng 200 m thì bị một người đàn ông đi xe máy chặn đầu xe.

Hai bên xảy ra cự cãi. Người đàn ông đi xe máy sau đó dùng nón bảo hiểm đập vỡ kính xe cứu hộ, cho rằng tài xế xe cứu hộ đã ép xe mình trên đường.

Phòng PC08 phối hợp cùng các lực lượng chức năng liên quan trích xuất camera an ninh để xác định danh tính và xử lý nghiêm hành vi gây rối trật tự giao thông, hủy hoại tài sản.