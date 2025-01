Bắt nghi phạm giết người ở Bến Tre, lên bệnh viện Long An điều trị

Đặng Minh Hiền (21 tuổi), nghi phạm giết người ở Bến Tre rồi bỏ trốn lên Bệnh viện đa khoa Long An điều trị vết thương thì bị cảnh sát bắt giữ.

Công an tỉnh Long An hôm nay cho biết đã bàn giao Đặng Minh Hiền (21 tuổi, ngụ phường 3, TP Tân An) cho Công an tỉnh Bến Tre để điều tra về hành vi 'Giết người'.

Nghi phạm bị bắt giữ khi đang điều trị vết thương tại Bệnh viện đa khoa Long An.

Đặng Minh Hiền tại thời điểm bị bắt giữ. Ảnh: M.Đ.

Khoảng 16h chiều qua (17/1), tại khu vực xã Tân Phú, huyện Châu Thành (Bến Tre), do mâu thuẫn cá nhân, Hiền có ẩu đả với anh L.M.K (37 tuổi, ngụ xã Tân Phú).

Đỉnh điểm, Hiền rút con dao đâm anh K. tử vong. Sau khi gây án, nghi phạm với nhiều thương tích trên người đã bỏ trốn tới tỉnh Long An.

Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bến Tre đã truy xét, nhanh chóng xác định Đặng Minh Hiền là nghi phạm.

Qua công tác phối hợp, Công an tỉnh này cùng Công an tỉnh Long An xác định vị trí nghi phạm đang lẩn trốn.

Sau đó, Cảnh sát hình sự 2 tỉnh đã đến Bệnh viện đa khoa Long An để bắt giữ nghi phạm này.