Bắt nghi phạm sát hại 3 người ở Đồng Nai

  • Thứ hai, 6/10/2025 12:22 (GMT+7)
  • 55 phút trước

Công an tỉnh Đồng Nai bắt được nghi phạm vụ án "Giết người, cướp tài sản" xảy ra tại thôn 6, xã Đak Nhau (huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cũ), tỉnh Đồng Nai; là đối tượng Lê Sỹ Tùng (SN 1992, ngụ phường Phước Long, TX Phước Long, tỉnh Bình Phước cũ).

Vụ án "Giết người, cướp tài sản" xảy ra tại Đại lý thu mua nông sản Thiên Hạnh vào sáng 3/10/2025. Nạn nhân gồm: ông Đỗ Duy Thiên (SN 1978, chủ nhà), bà Chu Hồng Hạnh (SN 1977, vợ ông Thiên) và cháu Đỗ Tiến Thành (SN 2014, cháu ngoại ông Thiên).

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Đồng Nai báo ngay lãnh đạo Bộ Công an và các cục nghiệp vụ; lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự và Viện Khoa học hình sự đã phân công các tổ công tác nhanh chóng tham gia phối hợp, hỗ trợ Công an tỉnh Đồng Nai.

sat hai 3 nguoi, Dong Nai anh 1

Nghi phạm là Lê Sỹ Tùng.

Kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi xác định các nạn nhân tử vong đều bị đạn bắn vào đầu. Trích xuất camera của gia đình vào thời điểm xảy ra vụ án mạng có một người đàn ông đội mũ bảo hiểm trùm kín mặt và đeo khẩu trang xuất hiện trong sân nhà nạn nhân.

Cơ quan Công an đã tập trung lực lượng, khẩn trương truy xét hung thủ gây ra vụ án, đồng thời phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc để người dân cung cấp thông tin liên quan nếu phát hiện nghi phạm.

Sau gần 3 ngày truy xét, chiều 5/10, cơ quan Công an đã bắt được nghi phạm đang lẩn trốn trên địa bàn tỉnh. Vụ án đang được cơ quan Công an điều tra, làm rõ.

