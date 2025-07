Bắt nghi phạm sát hại tài xế xe ôm ở Bắc Ninh

Sau một ngày gây án, nghi phạm sát hại người đàn ông lái xe ôm bị bắt giữ khi đang lẩn trốn ở vực chợ Bố Hạ, Bắc Ninh.

Ngày 23/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh và Công an xã Bố Hạ bắt giữ Đặng Quang Dũng (SN 1992, trú tại thôn Vi Sơn, xã Bố Hạ, Bắc Ninh) để điều tra hành vi giết người.

Đặng Quang Dũng bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại khu vực chợ Bố Hạ. Dũng được xác định là nghi phạm sát hại nam tài xế xe ôm.

Bước đầu Đặng Quang Dũng đã khai nhận về hành vi phạm tội.

Nghi phạm Đặng Quang Dũng bị bắt sau một ngày gây án.

Trước đó, ngày 22/7, mạng xã hội Facebook chia sẻ thông tin tìm người người thân. Người được tìm kiếm là ông Nguyễn Văn M. (SN 1959, trú tại thôn 2, xã Kép, tỉnh Bắc Ninh).

Trích xuất camera an ninh từ các hộ dân gần khu vực ông M. thường đón khách cho thấy, khoảng hơn 6h cùng ngày 22/7, ông M. chở nam thanh niên mặc áo trắng, đeo túi màu đen đi về hướng tỉnh Lạng Sơn.

Đến sáng 23/7, người dân đi qua đồi Lim gần khu vực Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc (xã Hữu Liên, tỉnh Lạng Sơn) phát hiện nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn.

Người dân quay lại kiểm tra thì phát hiện thi thể một người đàn ông bị giấu dưới lớp cây rừng, còn thanh niên kia bỏ chạy. Ngay sau đó, sự việc được báo cho chính quyền địa phương và lực lượng công an.

Hiện trường nhanh chóng được phong tỏa để phục vụ khám nghiệm và điều tra. Các đặc điểm nhận dạng ban đầu của nạn nhân trùng khớp với ông Nguyễn Văn M.