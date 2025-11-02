Bất ngờ phát hiện khối u ở não từ biểu hiện của ‘cậu nhỏ’

Người đàn ông 30 tuổi đến viện vì giảm ham muốn, mệt mỏi, rối loạn cương. Khi làm xét nghiệm, bác sĩ phát hiện nguyên nhân bất ngờ: u tuyến yên trong não.

Để tìm nguyên nhân, các bác sĩ chỉ định chụp MRI sọ não, kết quả phát hiện anh T. có u tuyến yên. Ảnh minh họa: AI/Freepik.

Bệnh nhân là N.V.T. (30 tuổi) đến Bệnh viện E (Hà Nội) khám vì cảm thấy mệt mỏi, giảm ham muốn tình dục và rối loạn cương dương trong thời gian gần đây. Kết quả xét nghiệm khiến anh bất ngờ, nồng độ hormone prolactin trong máu tăng cao bất thường - dấu hiệu cho thấy tuyến yên đang bị rối loạn hoạt động.

Bác sĩ Mai Văn Lực, khoa Phẫu thuật Thận Tiết niệu - Nam học, cho biết prolactin là hormone có vai trò điều hòa sinh sản. Khi chỉ số này tăng quá cao, nó ức chế hoạt động của tuyến sinh dục, làm giảm sản xuất testosterone, gây mệt mỏi, suy giảm ham muốn và rối loạn cương dương.

Để tìm nguyên nhân, các bác sĩ chỉ định chụp MRI sọ não, kết quả phát hiện anh T. có u tuyến yên - một khối u lành tính nằm ở đáy não, có thể ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống nội tiết.

Hình ảnh khối y tuyến yên của bệnh nhân N.V.T.. Ảnh: BSCC.

Bệnh nhân được chuyển sang khoa Phẫu thuật Thần kinh để tiếp tục điều trị khối u tuyến yên, đồng thời được bổ sung testosterone ngoại sinh nhằm khôi phục lại chức năng sinh dục bị suy giảm.

Bác sĩ Mai Văn Lực cho hay trong tuần, bệnh viện cũng tiếp nhận một bệnh nhân khác có biểu hiện và chẩn đoán tương tự. Cả hai đều có chỉ số prolactin tăng cao bất thường.

Khối u tuyến yên tiết ra lượng prolactin dư thừa, làm rối loạn trục nội tiết, từ đó dẫn đến suy giảm sinh lý, mệt mỏi, thậm chí vô sinh nếu không được điều trị sớm.

"Điều đáng mừng là các khối u tuyến yên phát hiện sớm thường lành tính và có thể kiểm soát hiệu quả bằng thuốc hoặc phẫu thuật. Tuy nhiên, nếu để lâu, khối u có thể to ra, chèn ép dây thần kinh thị giác, gây mờ mắt hoặc biến chứng nguy hiểm khác", bác sĩ Lực nhấn mạnh.

Theo bác sĩ Lực, nhiều người đàn ông khi gặp vấn đề "phòng the" thường chọn cách im lặng, đổ lỗi cho căng thẳng hay tuổi tác, mà không biết đó có thể là tín hiệu cảnh báo bệnh lý nghiêm trọng.

Ông cũng khuyến cáo nam giới nên khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt kiểm tra nội tiết tố nếu có biểu hiện bất thường. Việc chủ động phát hiện sớm không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe sinh sản mà còn phòng ngừa những bệnh lý thần kinh - nội tiết tiềm ẩn.