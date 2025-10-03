Bất ngờ tình trạng chiếc SUV sau khi lăn xuống vực ở Sa Pa

Khung xe ở các vị trí bảo vệ khoang lái gần như không hư hại nghiêm trọng. Tuy nhiên, việc tất cả hành khách đều thắt dây an toàn mới là yếu tố giúp giảm thiểu chấn thương.

Trong đợt đổ bộ của bão số 10 tại khu vực miền Bắc, mạng xã hội lan truyền đoạn video cho thấy một chiếc Ford Territory khi đang di chuyển trên đường núi ở bản Cát Cát (phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai) thì bị đất đá, cây cối trên sườn núi đổ ập xuống, đẩy cả chiếc SUV cỡ C xuống vực.

Đoạn video thu được từ camera hành trình của xe phía sau cho thấy toàn bộ sự việc chỉ diễn ra trong vòng chưa đến 5 giây. Chiếc SUV cỡ C bị đẩy ngang, rơi khoảng 7 m xuống vách núi bên cạnh.

Loạt hình ảnh và video ghi lại được sau đó cho thấy chiếc Ford Territory bị hư hỏng nặng ở phần đầu xe cũng như nắp ca-pô, còn thân xe và các cánh cửa cũng bị tổn hại do lăn nhiều vòng.

Đuôi xe và một phần nóc phía sau gần như biến dạng hoàn toàn, nhiều khả năng do tình trạng rơi như trong đoạn clip được chia sẻ.

Tình trạng chiếc Ford Territory sau sự cố lăn xuống vực. Ảnh: Lào Cai Hoàng Trung.

Đáng chú ý, toàn bộ 3 người ngồi trong xe đều an toàn. Đoạn video đăng tải trên tài khoản Lào Cai Hoàng Trung cho thấy các túi khí rèm trong xe đều đã bung, còn khung xe tại vị trí nóc và các cột không bị hư hại quá nghiêm trọng.

Toàn bộ người ngồi trong xe được cho là đã thắt dây đai an toàn khi sự cố xảy ra. Đây có thể là nguyên nhân chính giúp hành khách được an toàn dù chiếc xe đã lăn nhiều vòng xuống vực.

Trong trường hợp này, việc toàn bộ hành khách đều an toàn cấu thành từ nhiều yếu tố khác nhau. Thứ nhất, chiếc xe có vẻ đã lăn nhiều vòng xuống theo vách núi thay vì lao thẳng xuống, phần nào giảm lực va chạm lên chiếc SUV cỡ C.

Khung xe cứng cáp giúp khoang hành khách được bảo vệ tốt hơn. Túi khí rèm bung đầy đủ cộng với việc người ngồi trong thắt dây an toàn đúng cách đã giúp hạn chế các va chạm vào khung xe, sàn và trần xe, từ đó giảm thiểu các chấn thương nghiêm trọng.

Thắt dây đai an toàn khi ngồi trên ôtô để bảo vệ bản thân. Ảnh minh họa: iStock.

Nhìn chung, việc ôtô gặp nạn khi di chuyển trên đường đồi núi là điều không ai mong muốn. Giả sử ôtô gặp nạn rơi xuống vách núi như chiếc Ford Territory trong bài, một chiếc xe cỡ lớn sẽ an toàn hơn so với những mẫu xe hạng A, chủ yếu do hệ khung chịu lực tốt hơn đáng kể và trang bị nhiều túi khí.

Ôtô hạng sang cũng sẽ an toàn hơn phần lớn ôtô phổ thông bởi hệ thống khung sử dụng các vật liệu cao cấp có khả năng chịu lực tốt hơn. Dù có sử dụng loại phương tiện nào, tài xế và hành khách đi cùng nên tuyệt đối tuân thủ thắt dây an toàn để tránh các va chạm với khoang lái khi không may xảy ra tai nạn.

Để tránh gặp phải các rủi ro tương tự, tài xế cũng nên cân nhắc kỹ trước khi quyết định di chuyển ở các cung đường đồi núi khi trời mưa to. Lượng nước nhiều, tích lũy trong thời gian dài có thể tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, gây tắc đường hoặc trong trường hợp xấu hơn, vùi xe dưới đất đá hoặc đẩy phương tiện xuống vách núi.