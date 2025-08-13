Bất ngờ với số thí sinh xét tuyển vào các trường

Nhiều trường đại học ghi nhận lượng thí sinh đăng ký và nguyện vọng xét tuyển năm nay tăng vọt so với năm 2024.

Thí sinh TP.HCM trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Phương Lâm.

Theo thông tin từ Bộ GD&ĐT, năm nay, gần 850.00 thí sinh đã đăng ký xét tuyển trên hệ thống chung của Bộ GD&ĐT, tăng gần 116.000 thí sinh so với năm trước.

Loạt đại học có số thí sinh đăng ký tăng vọt

Thống kê cho thấy số nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học và cao đẳng năm 2025 là hơn 7,6 triệu. Trung bình mỗi em đăng ký 8,96 nguyện vọng, vượt xa so với các năm trước.

Cụ thể, năm 2024, tổng số thí sinh đăng ký là là 733.000 thí sinh với khoảng 4 triệu nguyện vọng, trung bình khoảng 5 nguyện vọng/thí sinh. Còn năm 2023, tổng số thí sinh đăng ký là hơn 660.000 với hơn 3,4 triệu nguyện vọng, cũng khoảng 5 nguyện vọng/thí sinh.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, nhiều đại học cho biết mùa tuyển sinh năm nay, các trường ghi nhận số lượng thí sinh đăng ký tăng vọt.

PGS.TS Bùi Hữu Toàn, Chủ tịch Hội đồng Học viện Ngân hàng, cho biết năm 2025, 38.000 thí sinh đăng ký vào học viện với trên 100.000 nguyện vọng, trong khi năm ngoái là trên 16.000 người đăng ký với 69.000 nguyện vọng. Số thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường tăng tới 126%.

ThS Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông, Đại học Công thương TP.HCM, cho biết năm nay, 100.983 thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường, tăng gấp đôi so với năm ngoái.

Tương tự, không đưa ra con số cụ thể, song đại diện Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM) thông tin số thí sinh đăng ký vào trường tăng 1,7 lần và tổng số nguyện vọng tăng 3 lần so với năm 2024.

Còn tại Đại học Gia Định, tổng nguyện vọng năm 2025 tăng 57,6% so với năm trước.

Lý do trung bình mỗi thí sinh đăng ký 9 nguyện vọng

Trao đổi với Tri Thức - Znews, TS Mai Đức Toàn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh - Truyền thông của Đại học Gia Định, nhận định sự gia tăng đột biến về số lượng nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học năm nay không phản ánh nhu cầu học đại học nhiều hơn.

Bởi lẽ, dù đăng ký nhiều nguyện vọng, thí sinh cũng chỉ trúng tuyển một nguyện vọng duy nhất tại một trường. Nên đem số lượng nguyện vọng để so sánh với chỉ số nhu cầu học là không chính xác.

ThS Phạm Thái Sơn cho rằng số nguyện vọng tăng là điều hiển nhiên, xuất phát từ việc Bộ GD&ĐT bỏ xét tuyển sớm.

Cụ thể, các năm trước, thí sinh có thể xét tuyển sớm (học bạ, điểm kỳ thi riêng...) và có kết quả trước khi biết điểm thi tốt nghiệp THPT. Điều này dẫn đến việc khi đăng ký trên hệ thống chung của bộ, thí sinh sẽ có sự chọn lọc nguyện vọng.

Trong khi đó, năm nay, tất cả phương thức xét tuyển sẽ xét chung một đợt, khiến thí sinh phải đăng ký nhiều nguyện vọng hơn để tăng cơ hội trúng tuyển.

Ông Sơn cho rằng số lượng nguyện vọng tăng có thể gây bất lợi cho các trường đại học tốp dưới do tỷ lệ ảo cao. Mặc dù có nhiều người đăng ký, nhưng số lượng thí sinh thực sự nhập học lại không nhiều.

Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, từ ngày 16/8 đến ngày 20/8, bố tiến hành xử lý nguyện vọng xét tuyển (lọc ảo). Mỗi em chỉ trúng tuyển một nguyện vọng duy nhất, không xảy ra việc thí sinh trúng tuyển chính thức 2, 3 phương thức, hay 2, 3 trường khác nhau.

17h ngày 20/8, các cơ sở đào tạo nhập mức điểm trúng tuyển và kết quả xét tuyển lên hệ thống, rà soát và chuẩn bị công bố kết quả trúng tuyển đợt 1.

Lịch công bố điểm chuẩn (dự kiến) của các trường đại học như sau:

STT Trường Thời gian công bố điểm chuẩn 1 Đại học Bách khoa Hà Nội Chiều 20/8 2 Đại học Gia Định 17h ngày 21/8 3 Đại học Công thương TP.HCM Tối 20/8 4 Đại học Thương Mại 20-22/8 5 Đại học Kinh tế Quốc dân Trước 17h ngày 22/8 6 Đại học Công nghiệp Hà Nội Trước 17h ngày 22/8 7 Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM) 17h ngày 20/8 8 Đại học Công nghệ TP.HCM Trước 17h ngày 21/8 9 Đại học Nha Trang Ngày 22/8 10 Học viện Báo chí và Tuyên truyền Trước 17h ngày 22/8 11 Học viện Ngân hàng Chiều 20/8 12 Đại học Kinh tế TP.HCM Trước 17h ngày 22/8 13 Đại học Công nghệ Sài Gòn Trước 17h ngày 22/8 14 Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) Chiều 20/8 15 Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM) Chiều 20/8

Trước 17h30 ngày 30/8, thí sinh trúng tuyển (kể cả thí sinh trúng tuyển thẳng) phải xác nhận nhập học trên hệ thống (nếu có nguyện vọng theo học). Từ ngày 1/9 đến tháng 12/2025, các trường sẽ xét tuyển bổ sung.