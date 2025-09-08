Bất ngờ với số ứng viên giáo sư, phó giáo sư

So với năm 2024, năm nay, số lượng ứng viên được đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư tăng vọt gần 40%.

933 người được đề nghị xét công nhận đạt chuẩn giáo sư, phó giáo sư năm 2025. Ảnh: Pexels.

Ngày 8/9, Hội đồng Giáo sư nhà nước công bố danh sách 933 ứng viên được đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025.

Theo thống kê, số lượng ứng viên năm nay tăng khoảng 38,6% so với năm ngoái (673 ứng viên).

Trong số 933 ứng viên năm nay, có 89 ứng viên giáo sư và 844 ứng viên phó giáo sư. Kinh tế là ngành có số ứng viên nhiều nhất với 153 người (tăng 42 người so với năm ngoái); trong đó có 11 ứng viên giáo sư, 142 ứng viên phó giáo sư.

Tiếp đến là lĩnh vực Y học với 124 người, trong đó có 15 ứng viên giáo sư, 109 ứng viên phó giáo sư. Đứng thứ ba là liên ngành Hóa học - Công nghệ thực phẩm có 64 ứng viên, theo sau là ngành Vật lý có 53 ứng viên, ngành Cơ khí - Động lực có 47 ứng viên.

Các ngành có ít ứng viên gồm Văn học (một ứng viên phó giáo sư), ngành Luyện kim (một ứng viên giáo sư, 2 ứng viên phó giáo sư), Sử học - Khảo cổ học - Dân tộc học/Nhân học (6 ứng viên phó giáo sư).

Các hội đồng giáo sư ngành/liên ngành không có ứng viên giáo sư gồm: Nông nghiệp - Lâm nghiệp; Luật học; Văn hóa - Nghệ thuật - Thể dục thể thao; Ngôn ngữ học; Cơ học; Thủy lợi; Sử học - Khảo cổ học - Dân tộc học/Nhân học.

Theo kế hoạch, từ ngày 29/8 đến ngày 26/9, Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành tiếp tục xét duyệt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư.

Từ ngày 20/10 đến ngày 31/10, Hội đồng Giáo sư Nhà nước sẽ họp để xét duyệt và công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025.

Chi tiết danh sách ứng viên được đề nghị xét công nhận giáo sư, phó giáo sư tại đây.