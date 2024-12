Bắt người phụ nữ ép cặp vợ chồng cởi đồ để quay video

Truy tố 10 bị can trong vụ khai thác 'quá phép' hơn 5 triệu tấn than

VKSND Bắc Giang có cáo trạng truy tố 10 bị can, trong đó 6 bị can là lãnh đạo Công ty Khoáng sản Bắc Giang và Công ty Xuân An trong vụ khai thác "quá phép" hơn 5 triệu tấn than.