Bắt người phụ nữ ở TP.HCM vì đổ ra môi trường 7.800 tấn tro, xỉ nhôm

Công an TP.HCM khởi tố, bắt một người về tội "Gây ô nhiễm môi trường". Người này đã đổ, thải trực tiếp 7.800 tấn tro nhôm, xỉ nhôm ra môi trường trong 5 năm qua.

Ngày 23/1, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt để tạm giam đối với bị can Nguyễn Ngọc Thương (42 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) về tội “Gây ô nhiễm môi trường”.

Theo điều tra, từ cuối năm 2019 đến nay, Thương tổ chức cơ sở nấu nhôm tự chế tại xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh. Thương trực tiếp đứng ra quản lý và thuê nhiều người làm việc.

Công an tống đạt các quyết định và lệnh bắt Nguyễn Ngọc Thương. Ảnh: Công an cung cấp.

Trong quá trình nấu tái chế nhôm, chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh là tro nhôm và xỉ nhôm không được thu gom, chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử lý theo quy định. Ngược lại, Thương chỉ đạo các công nhân đổ, thải trực tiếp ngay trong khuôn viên cơ sở.

Theo kết luận giám định của Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM, tổng khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh từ hoạt động nấu tái chế nhôm được đổ, thải trực tiếp trong khuôn viên cơ sở của Thương là gần 7.800 tấn.

Cơ quan chức năng kiểm tra cơ sở nấu nhôm tự chế. Ảnh: Công an cung cấp.

Bước đầu, Thương thừa nhận hành vi vi phạm.

Cơ quan CSĐT xác định cơ sở của Thương là tự phát, đặt tại khu đất trống trong rừng tràm tại ấp 58 (tức ấp 6A cũ) xã Vĩnh Lộc B, không có hồ sơ đăng ký kinh doanh và hồ sơ về công tác bảo vệ môi trường.