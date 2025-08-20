Bắt nguyên phó giám đốc BQL dự án ở Hải Phòng vì liên quan ma túy

Nguồn tin của Tiền Phong cho biết Công an TP Hải Phòng bắt giữ ông Phạm Văn Phụng (SN 1976, nguyên phó giám đốc Ban quản lý dự án khu vực Lê Chân) để điều tra, làm rõ về hành vi vi phạm liên quan chất ma túy.

Theo nguồn tin, rạng sáng 16/8, lực lượng cảnh sát đã phát hiện một nhóm người có hành vi "tổ chức và sử dụng trái phép chất ma túy" tại một căn hộ trong khu chung cư trên phố Lê Hồng Phong, thuộc địa phận phường Đông Hải (Hải Phòng). Trong nhóm đối tượng, có ông Phạm Văn Phụng, nguyên Phó giám đốc Ban quản lý dự án khu vực Lê Chân.

Ngay sau đó, cảnh sát đã tổ chức khám xét nơi ở của ông Phạm Văn Phụng tại tổ dân phố số 87, phường Lê Chân (Hải Phòng) trước sự chứng kiến của đại diện tổ dân phố.

Đại diện Đảng ủy phường Lê Chân cho biết ông Phụng từng giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND phường Kênh Dương (quận Lê Chân cũ), sau đó được điều động về làm Phó giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất.

Sau hợp nhất, sắp xếp đơn vị hành chính, ông Phụng giữ chức Phó giám đốc Ban quản lý dự án khu vực Lê Chân, phụ trách địa bàn phường Lê Chân và phường An Biên (quận Lê Chân cũ), trụ sở đặt tại UBND phường An Biên (cũ).

Theo đại diện Đảng ủy phường Lê Chân, trước khi bị bắt, ông Phạm Văn Phụng đã có đơn xin nghỉ việc, đơn xin ra khỏi Đảng thuộc Chi bộ Ban quản lý dự án khu vực Lê Chân (thuộc Đảng bộ phường Lê Chân).

Định kỳ 6 tháng đến 1 năm Đảng bộ sẽ báo cáo tình hình đảng viên về Đảng bộ thành phố.

Nguồn tin của Tiền Phong cũng cho biết ông Lê Ngọc Châu, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, đã ký quyết định cho thôi giữ chức vụ đối với ông Phạm Văn Phụng kể từ ngày 15/8.

Ông Phạm Văn Phụng có trách nhiệm giải quyết, hoàn thành các vấn đề liên quan, bàn giao nhiệm vụ, hồ sơ, tài liệu trước khi thôi việc.

Đồng thời, giao Giám đốc Ban quản lý dự án khu vực Lê Chân chấm dứt hợp đồng làm việc, giải quyết chế độ, chính sách cho ông Phụng theo quy định.

Trước đó, đêm 20, rạng sáng 21/11/2024, Công an TP Hải Phòng cũng đã bắt giữ, điều tra vợ chồng ông Bùi Đức Hiếu - nguyên Chủ tịch UBND phường Dư Hàng Kênh (quận Lê Chân cũ) và vợ là bà Phạm Thị Kiều Anh - nguyên Phó Chủ nhiệm UBKT Quận ủy Hải An (cũ) vì liên quan đến hành vi “sử dụng trái phép chất ma túy” trong vũ trường lớn nhất thành phố cảng. Khám xét nơi ở vợ chồng nguyên Chủ tịch phường, cảnh sát thu giữ một số túi nhỏ màu xanh để phục vụ công tác điều tra. Ông Bùi Đức Hiếu và bà Phạm Thị Kiều Anh đều có quyết định được thôi việc ngay trước thời điểm bị cảnh sát bắt giữ.