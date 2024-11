Bắt nhóm côn đồ đòi nợ, hủy hoại tài sản cửa hàng vật liệu xây dựng

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận vào ngày 24/11, Giang đến nhà anh Đặng Văn Trường (SN 2000, ngụ thị trấn Dương Minh Châu) để đòi tiền nợ.

Tại đây, Giang xảy ra cãi vã và đánh nhau với người thân của gia đình anh Trường gồm: mẹ, vợ, anh ruột… khiến 2 bên cùng bị thương tích nhẹ. Sau đó, Giang bỏ về và để lại môtô ở nhà anh Trường.

Các đối tượng tại cơ quan công an.

Đến 19h cùng ngày, Giang cùng đồng bọn đến nhà anh Trường để lấy môtô. Các đối tượng mang theo 3 cây nạng ná và 36 viên bi… Do không thấy anh Trường ở nhà, chúng đến cửa hàng vật liệu xây dựng của nạn nhân tại thị trấn Dương Minh Châu.

Tại đây, nhóm Giang dùng ná cao su bắn các cửa kính cửa hàng, làm hư hỏng 9 tấm kính cường lực… Qua truy xét, công an đã bắt giữ các đối tượng trên cùng tang vật.

