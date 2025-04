Bắt nhóm đối tượng cắt, ghép tạo hình ảnh nhạy cảm để lừa đảo

3 đối tượng trong đường dây cắt, ghép tạo hình ảnh nhạy cảm để lừa đảo chiếm đoạt tài sản bị Công an tỉnh Bắc Giang bắt giữ.

Theo đó, 3 đối tượng bị Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Phòng An ninh điều tra (Công an tỉnh Bắc Giang) và các đơn vị nghiệp vụ liên quan bắt gọn.

Thủ đoạn của bọn chúng là đăng ký gần 100 tài khoản tại các ngân hàng ở Việt Nam rồi sang Campuchia trực tiếp tham gia quét khuôn mặt nhận diện sinh trắc học phục vụ hoạt động cắt, ghép tạo hình ảnh nhạy cảm, app hẹn hò… để lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Ngày 7/4, với sự giúp đỡ của một số cục nghiệp vụ của Bộ Công an, Cảnh sát Hoàng gia Campuchia, Công an tỉnh Tây Ninh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh, Công an tỉnh Bắc Giang đã bắt giữ Lê Việt Hoàng (SN 2004, ngụ tại phường 13, quận 4, TP.HCM).

Đối tượng Lê Việt Hoàng tại cơ quan Công an tỉnh Bắc Giang.

Đối tượng này đã được di lý từ Campuchia qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài để bàn giao cho Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang đấu tranh, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bắc Giang phát hiện nhiều lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh Bắc Giang và các tỉnh, thành phố khác trên cả nước bị các đối tượng xấu cắt, ghép hình ảnh khuôn mặt vào hình ảnh nhạy cảm để đe dọa yêu cầu chuyển tiền.

Đồng thời, đơn vị cũng phát hiện một số giao dịch tài khoản ngân hàng nghi vấn có dấu hiệu tội phạm "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" trên không gian mạng với nhiều phương thức, thủ đoạn khác nhau nên đã tiến hành xác minh, xác lập chuyên án đấu tranh.

Ngày 6/2, lực lượng phá án đã đấu tranh, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 2 đối tượng là: Vũ Quang Quỳnh (SN 1998, thường trú tại xã Đại An, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định); Nguyễn Văn Tới (SN 2001, thường trú tại xã Phú Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa).

Quá trình đấu tranh, các đối tượng khai nhận: Tháng 8/2024, Vũ Quang Quỳnh xuất cảnh sang Campuchia làm thuê cho người nước ngoài để giúp sức luân chuyển dòng tiền do các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt chủ yếu của người Việt Nam. Đến cuối tháng 9/2024, Nguyễn Văn Tới sang Campuchia cùng làm thuê cho các đối tượng người nước ngoài nói trên.