Bắt nhóm làm giả con dấu Sở Y tế, GD-ĐT Đồng Nai, nhiều trường đại học

Tang vật có giấy khám sức khỏe giả của bệnh viện, con dấu giả của cơ quan, tổ chức, trong đó có Sở Y tế, Sở GD-ĐT Đồng Nai, các trường đại học, cao đẳng ở phía Nam.

Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đơn vị triệt phá đường dây làm giả con dấu, giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Trước đó, chiều 13/8, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an xã Phước Thái, bắt quả tang L.N.L. (sinh năm 2004) về hành vi làm giả con dấu, giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Giấy khám sức khỏe giả. Ảnh: CACC.

Từ đây, tổ công tác tiếp tục bắt quả tang T.T.M.L. (50 tuổi) về cùng hành vi trên. Tang vật thu giữ gồm nhiều hồ sơ, giấy tờ, tài liệu và con dấu giả.

Mở rộng điều tra, đến 23h00 cùng ngày, công an phát hiện và bắt giữ thêm N.Đ.D. (50 tuổi) và T.V.T. (43 tuổi). Tang vật thu giữ gồm nhiều phương tiện, giấy tờ, tài liệu và con dấu giả.

Con dấu giả của nhiều cơ quan, tổ chức. Ảnh: CACC.

Trong số các tang vật thu giữ có nhiều giấy khám sức khỏe giả của một bệnh viện đa khoa khu vực, nhiều con dấu giả của cơ quan, tổ chức, trong đó có con dấu giả của Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai cùng nhiều trường đại học, cao đẳng, như Đại học Cần Thơ, trường Đại học Công nghiệp TP.HCM, trường Đại học Sư Phạm TP.HCM…

Vụ việc đang được Công an xã Phước Thái phối hợp với các đơn vị chức năng tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.