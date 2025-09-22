Bắt nhóm livestream đánh bạc tiền tỷ qua TikTok

Ngô Thị Bạch Tuyết (SN 1991, ngụ tỉnh Đồng Tháp) cùng đồng bọn thực hiện livestream qua tài khoản TikTok "Tuyết tỷ 1402" để tổ chức cho các đối tượng khác tham gia đánh bạc với số tiền xác minh ban đầu là hơn 1 tỷ đồng.

Ngày 21/9, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng An ninh mạng) Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đang phối hợp với Công an xã Mỹ Đức Tây và Công an phường Mỹ Ngãi, củng cố hồ sơ xử lý nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc qua mạng xã hội.

Tuyết và Vũ bị bắt quả tang khi hoạt động livestream qua tài khoản TikTok để tổ chức cho các tài khoản khác tham gia đánh bạc.

Kết quả xác minh ban đầu, chiều 16/9, Phòng An ninh mạng phối hợp với Công an xã Mỹ Đức Tây kiểm tra số nhà 65 ấp Mỹ Hưng (xã Mỹ Đức Tây). Lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện Ngô Thị Bạch Tuyết (SN 1991) cùng Lê Hoàng Vũ (SN 1987, cùng ngụ ấp Mỹ Hưng, xã Mỹ Đức Tây) đang hoạt động livestream qua tài khoản TikTok "Tuyết tỷ 1402" để tổ chức cho các tài khoản khác tham gia đánh bạc bằng hình thức chơi tài - xỉu.

Tại hiện trường, lực lượng làm nhiệm vụ tạm giữ bảng kê tỷ lệ hoa hồng, 14 viên xíu ngầu (có 3 viên trên đĩa lắc), 3 thẻ ATM ngân hàng cùng 6 điện thoại di động.

Cơ quan Công an mời làm việc đối với Hiếu.

Cùng thời điểm trên, Tổ công tác khác của Phòng An ninh mạng cũng phối hợp Công an phường Mỹ Ngãi, tiến hành mời làm việc đối tượng Trần Văn Hiếu (SN 2001, ngụ khóm 4, phường Mỹ Ngãi). Qua đấu tranh, Hiếu có thời gian thực hiện hành vi gá bạc (biện) cho Tuyết.

Theo Phòng An ninh mạng, số tiền các đối tượng tham gia đánh bạc qua mạng nói trên, qua xác minh ban đầu là hơn 1 tỷ đồng . Phòng An ninh mạng tiếp tục làm rõ hành vi của các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.