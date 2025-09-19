Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bắt nhóm 'quái xế' đua xe trái phép, quay clip đăng lên mạng

  • Thứ sáu, 19/9/2025 15:26 (GMT+7)
  • 41 phút trước

Công an tỉnh Lâm Đồng đã xử phạt hơn 43 triệu đồng, tịch thu nhiều phương tiện của nhóm "quái xế" tụ tập đua xe trên tỉnh lộ 686, quay clip đăng TikTok.

Ngày 19/9, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 6 đã lập biên bản, xử phạt hành chính 5 trường hợp liên quan đến hành vi đua xe trái phép, quay clip đăng lên tiktok gây bức xúc dư luận.

Trước đó, ngày 25/8, lực lượng CSGT phát hiện tài khoản TikTok @ngocfolbi đăng nhiều video ghi lại cảnh nhóm thanh thiếu niên tụ tập, bốc đầu, đua xe trên tỉnh lộ 686 (thuộc địa phận xã Trường Xuân và xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng).

Bat nhom quai xe anh 1

Nhóm quái xế đã bị triệu tập.

Nhóm này gồm các đối tượng 14-19 tuổi, trong đó có K’Sa, K’Huôn, Touneh K’Ngọc… đã nhiều lần tụ tập, điều khiển xe máy tốc độ cao, bốc đầu, thậm chí rủ nhau “đua tự phát” trên quãng đường khoảng 200 m. Một số đoạn clip được chính các em quay lại rồi đăng tải lên mạng xã hội.

Sau khi vào cuộc xác minh, ngày 28/8, Đội CSGT số 6 phối hợp Công an xã Trường Xuân tạm giữ 4 môtô, trong đó có xe không gắn biển số. Đến ngày 18/9, cơ quan chức năng lập biên bản xử phạt với nhiều lỗi, như đua xe trái phép, điều khiển xe khi chưa đủ tuổi, không giấy phép lái xe, giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển. Tổng số tiền xử phạt lên tới 43,5 triệu đồng, đồng thời tịch thu 3 môtô được dùng để đua xe trái phép.

Thái Lâm/Tiền Phong

