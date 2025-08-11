Bắt nhóm quái xế ném vỏ chai bia vào nhà dân

Nhóm 6 đối tượng thanh thiếu niên mang theo hung khí, chạy môtô với tốc độ cao, bị Công an xã Thần Lĩnh, Phòng CSHS Công an tỉnh Nghệ An đồng chủ trì, phối hợp với Công an các địa phương có liên quan bắt giữ.

Trước đó, sáng 8/8, Công an xã Thần Lĩnh tiếp nhận tin báo của công dân về việc tối 6/8, có một nhóm thanh thiếu niên mang theo dao, kiếm và vỏ chai bia đi 3 môtô trên QL7C hướng từ xã Trung Lộc đi xã Phúc Lộc, tỉnh Nghệ An. Khi qua địa bàn xã Thần Lĩnh, nhóm thanh thiếu niên này đã ném nhiều vỏ chai bia vào trước nhà dân rồi bỏ chạy.

Nhận thấy hành vi của các đối tượng rất manh động, gây tâm lý hoang mang, lo lắng trong nhân dân, ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Thần Lĩnh đã báo cáo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh về nội dung vụ việc, đồng thời tập trung lực lượng xác minh, truy bắt nhóm đối tượng trên.

Các đối tượng cùng tang vật bị bắt giữ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Thần Lĩnh và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đồng chủ trì, phối hợp Công an các xã Văn Kiều, Phúc Lộc đã nhanh chóng làm rõ, bắt giữ 6 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng, gồm: Nguyễn Văn Kha (SN 2005), Nguyễn Văn Trọng (SN 2008); Phan Ngọc Bảo (SN 2006); H.V.T.P. (SN 2010), cùng trú tại xã Văn Kiều; Hoàng Đức Tài (SN 2008), trú tại xã Phúc Lộc và T.C.C (sinh năm 2010), trú tại xã Bạch Hà, tỉnh Nghệ An.

Tang vật thu, tạm giữ: 2 môtô không gắn biển số; 1 dao phóng lợn; 2 dao tự chế; 1 súng ná cao su; 6 ĐTDĐ.

Qua đấu tranh ban đầu, các đối tượng khai nhận thường tụ tập thành nhóm, sử dụng phương tiện môtô, mang theo hung khí, chạy tốc độ cao trên các tuyến đường. Trong quá trình di chuyển, khi gặp người đi đường, nhóm này sẽ chặn xe gây hấn hoặc ném vỏ chai thủy tinh vào nhà người dân.