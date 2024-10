Bắt nhóm thanh, thiếu niên chạy xe không biển số chém người đi đường

Lực lượng chức năng đã bắt giữ một nhóm thanh, thiếu niên ở Nghệ An chạy xe máy tháo biển số, không đội mũ bảo hiểm, mang hung khí chém bị thương người đi đường.

Ngày 5/10, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) thông tin, sau 2 ngày xác lập chuyên án đã bắt giữ, xử lý nhóm 14 đối tượng thanh, thiếu niên đi xe máy không gắn biển số, lạng lách, đánh võng, mang theo hung khí gây thương tích cho người đi đường.

Trước đó, ngày 1/10, Công an huyện Nghi Lộc tiếp nhận tin báo của một người đàn ông trên địa bàn huyện về việc, đêm 30/9, khi đang tham giao thông trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn huyện Nghi Lộc thì bị một nhóm thanh, thiếu niên đi xe máy không gắn biển số, lạng lách, đánh võng, mang theo hung khí chém vào xe và gây thương tích cho nạn nhân.

Nhóm thanh, thiếu niên chạy xe máy không có biển số, dùng hung khí gây thương tích cho người đi đường. Ảnh: CACC.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Nghi Lộc đã xác lập chuyên án đấu tranh, sau 2 ngày đã bắt giữ, xử lý nhóm 14 đối tượng có độ tuổi từ 13 - 20 tuổi, trú tại các huyện: Đô Lương, Hưng Nguyên, Nghi Lộc về hành vi gây rối trật tự công cộng, cố ý làm hư hỏng tài sản.

Các đối tượng bị Công an huyện Nghi Lộc bắt giữ cùng tang vật vụ việc. Ảnh: CACC.

Theo Công an huyện Nghi Lộc, chỉ tính từ ngày 21/8 đến 3/10, Công an huyện này đã bắt giữ, xử lý 101 trường hợp thanh, thiếu niên có các hành vi vi phạm pháp luật, trong đó khởi tố 10 bị can về tội gây rối trật tự công cộng, ra quyết định xử phạt hành chính 78 trường hợp.