Bắt nhóm thiếu niên mang dao cướp tài sản lúc rạng sáng

Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 7 đối tượng có hành vi cướp tài sản.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm Nguyễn Triệu Đăng Quang (SN 2008, trú tại phường Thanh Xuân), Nguyễn Văn Dũng (SN 2008, trú phường Đại Mỗ), Đỗ Duy Hưng (SN 2008, trú phường Tây Mỗ), Nguyễn Công Minh (SN 2005, trú phường Xuân Đỉnh), Nguyễn Tuấn Vũ (SN 2009, quê Ninh Bình, hiện ở xã An Khánh), Nguyễn Xuân Hồng (SN 2009, trú phường Đại Mỗ) và Nguyễn Quang Huy (SN 2008, trú phường Xuân Phương, Hà Nội).

Manh động, táo tợn

Trong đó, Đỗ Duy Hưng đã có 1 tiền án về tội cố ý gây thương tích, Nguyễn Công Minh có 1 tiền án tội gây rối trật tự công cộng.

Theo kết quả điều tra, 5 trong số 7 đối tượng trên đều là những thanh thiếu niên bỏ học sớm, không nghề nghiệp, còn Nguyễn Triệu Đăng Quang và Nguyễn Xuân Hồng hiện vẫn đang đi học.

Các đối tượng trong vụ án.

Thông qua các mối quan hệ, các đối tượng này quen biết nhau, thường xuyên rủ nhau tụ tập uống rượu, chơi game Internet. Do cần tiền tiêu xài, Quang và Dũng đã rủ rê các đối tượng khác cùng tham gia đi cướp tài sản vào ban đêm.

Ổ nhóm này chuẩn bị dao phóng lợn, dao mèo, tuýp sắt hàn dao quắm, điều khiển xe máy che biển kiểm soát, chở nhau lang thang trên các tuyến đường vắng người qua lại thuộc khu vực xã An Khánh, Sơn Đồng, Hoài Đức (Hà Nội) để tìm "con mồi". Khi gặp người đi đường thì ép xe, dùng hung khí đe dọa, đánh và cướp tài sản. Chỉ trong hai đêm 26 và 27/10/2025, nhóm này đã gây ra liên tiếp 3 vụ cướp táo tợn.

Cụ thể, vào khoảng 1h30 ngày 26/10/2025, Quang, Dũng và Huy dùng dao tông và dao quắm chặn đường, đe dọa anh H.C.T. (SN 2002, trú tại xã An Khánh) cướp đi 1 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy M15 trị giá khoảng 2 triệu đồng tại khu đô thị An Lạc, xã Sơn Đồng. Tài sản sau khi cướp được, cả nhóm mang đi bán được 400.000 đồng rồi cùng nhau tiêu xài.

Thấy "ngon ăn", khoảng 2h40 ngày 27/10, 6 đối tượng gồm Dũng, Quang, Minh, Hưng, Vũ và Hồng tiếp tục mang theo hung khí, sử dụng ba xe máy di chuyển trên đường vành đai 3.5 thuộc xã Sơn Đồng.

Các đối tượng sử dụng dao quắm, tuýp sắp hàn dao phóng lợn, dao mèo để đe dọa người đi đường và cướp tài sản.

Khi phát hiện anh N.V.H. (SN 1987, trú tại xã Sơn Đồng) đi một mình, các đối tượng lập tức ép xe, vung dao chém liên tiếp vào đầu nạn nhân để uy hiếp, buộc anh H. phải giao nộp 2 triệu đồng.

Thực hiện trót lọt, các đối tượng tiếp tục di chuyển trên tuyến đường 3.5 thuộc xã Hoài Đức, phát hiện anh N.Đ.H. (SN 1996, trú tại địa bàn xã) đang sử dụng điện thoại khi điều khiển xe máy, ổ nhóm này đã điều khiển xe áp sát, dùng dao đe dọa, đánh vào người và mũ bảo hiểm của anh H., cướp đi chiếc điện thoại iPhone 15.

Khi nạn nhân không chịu cung cấp mật khẩu mở máy, các đối tượng tiếp tục dùng dao phóng lợn uy hiếp, buộc anh H. phải mở khóa và thoát tài khoản iCloud. Sau khi chiếm đoạt được tài sản, chúng mang điện thoại đi bán được 11 triệu đồng rồi chia nhau ăn uống và chơi game Internet.

Từ lời khai của các đối tượng, Cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tang vật gồm: 3 con dao các loại (tuýp sắt gắn dao phóng lợn, dao quắm, dao mèo); 3 xe máy là phương tiện gây án, cùng nhiều điện thoại di động của các đối tượng và tang vật bị cướp của bị hại.

Cơ quan điều tra xác định hành vi của các đối tượng đã cấu thành tội "Cướp tài sản". Trong đó, Nguyễn Văn Dũng và Nguyễn Triệu Đăng Quang trực tiếp tham gia cả 3 vụ, chiếm đoạt tổng giá trị khoảng 15 triệu đồng; các đối tượng Nguyễn Công Minh, Đỗ Duy Hưng, Nguyễn Tuấn Vũ, Nguyễn Xuân Hồng tham gia 2 vụ với tổng giá trị chiếm đoạt khoảng 13 triệu đồng; Nguyễn Quang Huy tham gia 1 vụ, chiếm đoạt 2 triệu đồng.

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được cùng lời khai của các đối tượng, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với 7 đối tượng để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Cảnh báo

Từ vụ án trên có thể thấy, tình trạng thanh thiếu niên bỏ học, nghiện game online, sa đà vào lối sống buông thả, dễ bị lôi kéo vào con đường phạm pháp đang là vấn đề đáng báo động, nhất là trong khoảng thời gian gần đây, "tội phạm đường phố" chủ yếu là thanh thiếu niên hư diễn biến rất phức tạp trên địa bàn Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung. Các đối tượng trong vụ án đều còn rất trẻ, nhiều đối tượng chưa đủ 18 tuổi, nhưng đã manh động, sử dụng hung khí nguy hiểm để cướp tài sản, gây tâm lý hoang mang cho người dân.

Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội đề nghị các bậc phụ huynh và nhà trường cần tăng cường hơn nữa công tác quản lý, giáo dục, định hướng lối sống và hành vi cho thanh thiếu niên, đặc biệt là lứa tuổi học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông. Mỗi gia đình cần thường xuyên quan tâm, gần gũi, lắng nghe con em mình; kịp thời phát hiện các biểu hiện bất thường như bỏ học, tụ tập bạn xấu, nghiện game, đi ra ngoài ban đêm, để chủ động phối hợp với chính quyền, nhà trường và lực lượng công an địa phương trong việc răn đe, giáo dục, ngăn ngừa vi phạm.

Đối với nhà trường, cần đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống và ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh thông qua các tiết học, sinh hoạt ngoại khóa, chuyên đề tuyên truyền pháp luật. Đồng thời, tăng cường phối hợp với phụ huynh trong việc nắm bắt tâm lý, hành vi của học sinh, đặc biệt là những em có dấu hiệu sa sút học tập, hay vắng học, có biểu hiện tiêu cực.

Cơ quan Công an cũng cảnh báo người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa để tránh trở thành nạn nhân của các vụ cướp tài sản tương tự. Người dân nên hạn chế đi một mình vào ban đêm, đặc biệt tại những khu vực vắng người, ít ánh sáng hoặc có địa hình phức tạp. Khi tham gia giao thông, không sử dụng điện thoại di động, không đeo trang sức đắt tiền, không mang theo nhiều tiền mặt nhằm giảm nguy cơ bị các đối tượng theo dõi, cướp giật.

Trong trường hợp bị cướp hoặc phát hiện đối tượng khả nghi, người dân không nên chống cự, cần nhanh chóng tìm cách an toàn để ghi nhận đặc điểm nhận dạng, phương tiện của thủ phạm gây án, đồng thời trình báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để tiếp nhận thông tin, kịp thời điều tra, bắt giữ các đối tượng, giữ gìn sự bình yên cho địa bàn.