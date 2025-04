Bắt 'nữ quái' cầm đầu đường dây lô đề hơn một tỷ đồng ở Quảng Trị

Phòng Cảnh sát hình sự Công an Quảng Trị triệt phá đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề qua mạng Internet do Nguyễn Thị Dung cầm đầu.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị đấu tranh thành công chuyên án mang bí số 821B liên quan đến những kẻ đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, đề tại địa phương.

Trước đó, khoảng 17h ngày 23/4, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Thị Dung (sinh năm 1972, trú thôn Nhan Biều 1, xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) đang sử dụng điện thoại đăng nhập tài khoản mạng xã hội để nhận ghi lô đề.

Cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự Công an Quảng Trị đang lấy lời khai của Nguyễn Thị Dung.

Qua xác minh, cơ quan Công an nhận định Dung là kẻ cầm đầu đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, đề với quy mô lớn.

Cùng thời điểm trên, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị cũng triển khai đồng loạt lực lượng, bắt giữ 5 người có liên quan đến đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên gồm Nguyễn Thị Lệ Thủy (sinh năm 1978, trú khu phố 2, Phường 3, thị xã Quảng Trị); Trương Thị Kim Chi (sinh năm 1978, trú khu phố 2, thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong); Nguyễn Thị Thúy (sinh năm 1977, trú thôn Xuân An, xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong); Nguyễn Thanh Sơn (sinh năm 1981, trú Nhan Biều 1, Triệu Thượng, Triệu Phong); Lê Thị Bé (sinh năm 1977, trú Xuân An, Triệu Thượng, Triệu Phong).

Qua đấu tranh ban đầu, cơ quan Công an xác định được đây là nhứng kẻ thuộc “đại lý” cấp 1, hàng ngày nhận ghi số lô, đề cho nhiều người khác tại thị xã Quảng Trị, huyện Triệu Phong, huyện Hải Lăng và một số địa bàn lân cận khác của tỉnh Quảng Trị. Nhóm người này sau đó sử dụng các tài khoản mạng xã hội ảo, chuyển các nội dung ghi số lô, đề đến tài khoản của Nguyễn Thị Dung.

Những kẻ trong đường dây ghi lô đề do Nguyễn Thị Dung cầm đầu.

Qua điều tra, xác định nhóm 6 người trên có dấu hiệu của tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc theo quy định tại Khoản 1, Điều 322 và Khoản 2, Điều 321 Bộ luật hình sự.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục thực hiện truy xét những người khác có liên quan trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên.

Ước tính ban đầu số tiền phạm tội trong đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc do Nguyễn Thị Dung cầm đầu khoảng 1 tỷ đồng .

Hiện vụ án được cơ quan Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra, làm rõ.