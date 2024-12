Bắt phó giám đốc Sở Giao thông vận tải Đồng Nai

Ông Dương Văn Đông (Phó giám đốc Sở GTVT tỉnh Đồng Nai) và ông Phạm Minh Quân (chuyên viên Sở) đã bị Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam.

Ngày 7/12, Sở GTVT tỉnh Đồng Nai cho biết đã có báo cáo gửi Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh về việc 2 công chức của đơn vị bị khởi tố, bắt tạm giam.

Theo đó, cơ quan CSĐT Bộ Công an thông báo khởi tố bị can đối với đảng viên liên quan đến vụ án. Cụ thể, ông Dương Văn Đông - Phó giám đốc Sở GTVT và ông Phạm Minh Quân - chuyên viên Sở - đã bị Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam.

Sáng cùng ngày, đại diện Bộ Công an và VKSND tối cao đã khám xét nơi làm việc của 2 người trên.

Lực lượng công an khám xét nơi làm việc một Phó giám đốc Sở GTVT tỉnh Đồng Nai. Ảnh: A.H.

Trước đó, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Mỹ Nhân - Phó trưởng phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái thuộc Sở GTVT và chuyên viên Nguyễn Nhân Cường cùng về tội nhận hối lộ liên quan đến vụ án xảy ra tại Trung tâm Dạy nghề lái xe Sài Gòn.

Hồi tháng 4, cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Hồ Đình Thái Hòa, Giám đốc Trung tâm Dạy lái xe Sài Gòn, về tội giả mạo trong công tác và đưa hối lộ xảy ra tại Trung tâm Dạy nghề lái xe Sài Gòn và một số địa phương liên quan.