Bắt phó giám đốc TT kiểm định cấp khống chứng nhận an toàn thang máy

Công an Phú Thọ phát hiện hành vi làm khống hàng loạt giấy chứng nhận sản phẩm hợp quy chuẩn cho các thiết bị máy công trình tại Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn khu vực II (trực thuộc Bộ Nội vụ).

Sáng 18/4, Công an tỉnh Phú Thọ phát đi thông tin Cơ quan CSĐT tỉnh này vừa bắt khẩn cấp ông Trần Hồng Hà, Phó giám đốc Trung tâm kiểm định khu vực 2 và Lê Chung Phúc, Trưởng trạm kiểm định Đông Sài Gòn (thuộc Trung tâm kiểm định khu vực 2).

Theo đó, qua công tác nghiệp vụ, Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện hành vi làm khống hàng loạt giấy chứng nhận sản phẩm hợp quy chuẩn cho các thiết bị máy công trình ảnh hưởng đến đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe của người lao động và người sử dụng tại Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn khu vực II trực thuộc Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (nay là Bộ Nội vụ) có địa chỉ ở TP.HCM.

Sau khi có đủ căn cứ, ngày 17/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã thi hành lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi làm việc của Trần Hồng Hà và Lê Chung Phúc. Đồng thời, cơ quan chức năng đồng loạt thi hành lệnh khám xét khẩn cấp Trung tâm kiểm định khu vực II và Trạm kiểm định Đông Sài Gòn cùng đặt tại địa chỉ tại số 45 Võ Thị Sáu, phường Đa Kao, quận 1, TP.HCM.

Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, cho biết: Đây là vụ án đầu tiên trên địa bàn cả nước được phát hiện và khởi tố điều tra về lĩnh vực này.

Thủ đoạn của các đối tượng là cấp giấy chứng nhận sản phẩm hợp quy chuẩn cho các loại máy móc thi công trong các công trình xây dựng, công trình giao thông không đảm bảo kỹ thuật, được các công ty, nhà thầu mua từ nguồn gốc không rõ trên thị trường; sau đó dán tem "khống" để có thể hợp thức năng lực thi công, tham gia dự thầu các công trình xây dựng hạ tầng giao thông.

Nguy hiểm hơn, các đối tượng trong vụ án còn liều lĩnh phát hành hợp quy "khống" cho các thang máy, thiết bị sàn nâng người của các công trình xây dựng chung cư cao tầng phục vụ dân sinh.

Việc làm trên của các đối tượng là hành vi nguy hiểm, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của người lao động, người sử dụng thiết bị máy móc và người dân.

Hiện, vụ án được điều tra mở rộng.