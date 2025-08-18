Bắt quả tang 11 nam, nữ đang 'bay lắc' trong phòng trọ

Khoảng 1h ngày 18/8, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an An Giang phối hợp cùng Công an xã An Biên bắt quả tang nhóm đối tượng đang tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy trong phòng trọ.

Tổ công tác thuộc Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang và Công an xã An Biên kiểm tra một nhà trọ tại khu vực tại ấp Xẻo Rô, xã An Biên, phát hiện bắt quả tang 11 đối tượng nam, nữ đang bay lắc trong phòng trọ.

Các đối tượng bị bắt quả tang.

Tại hiện trường, cơ quan Công an phát hiện, thu giữ 3 bịch nylon bên trong chứa tinh thể màu trắng mà các đối tượng khai nhận là ma túy dạng Methamphetamine (ma túy đá), một bộ dụng cụ đang dùng để sử dụng trái phép chất ma túy cùng nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan khác.

Tổ công tác tiến hành lập biên bản và đưa các đối tượng về trụ sở Công an làm việc. Qua test nhanh cho kết quả 11 đối tượng trên đều dương tính với chất ma túy.